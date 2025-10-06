विज्ञापन
बरेली हिंसा मामला: डीआईजी बोले—बवाल करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, 11 FIR, 84 गिरफ्तार, 7 पर इनाम घोषित

25 -30 बवाल करने वाले लोगों को चिन्हित किया गया है और उनके खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. SSP ने 7 लोगों पर 15 हजार का ईनाम भी घोषित किया गया है.

फाइल फोटो
  • बरेली हिंसा में अब तक 11 एफआईआर दर्ज की गईं और 84 लोगों को गिरफ्तार किया गया है
  • पुलिस ने 25 से 30 उपद्रवियों को चिन्हित कर साक्ष्यों के आधार पर कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया है
  • सात लोगों पर 15 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया गया है जिन्होंने उपद्रव भड़काने में भूमिका निभाई थी
बरेली:

बरेली हिंसा मामले में अब तक हुई पुलिस की कार्यवाई, बुलडोजर एक्शन और 7 लोगों पर ईनाम घोषित किए जाने पर NDTV ने डीआईजी बरेली अजय कुमार सहानी से बात की. इस दौरान डीआईजी बरेली अजय कुमार सहानी ने कहा, पुलिस का साफ संदेश है कि जिन लोगों ने बवाल किया उन पर होगी कठोरतम कार्यवाई की जाएगी. अब तक 11 FIR और 84 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. 25-30 उपद्रव करने वाले चिन्हित भी किए गए हैं.

25 -30 बवाल करने वाले लोगों को चिन्हित किया गया है और उनके खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. SSP ने 7 लोगों पर 15 हजार का ईनाम भी घोषित किया गया है. जिन्होंने उस दिन लोगों को इकट्ठा करने में और लोगों को भड़काने में भूमिका निभाई थी. 

फिलहला, शहर में फुट पेट्रोलिंग, धार्मिक प्रतिनिधियों से बातचीत की जा रही है. पुलिस का संदेश है कि जिन लोगों ने उपद्रव फैलाने की कोशिश की और बवाल काटा है उनके खिलाफ कठोरतम कार्यवाई होग. तौकीर रजा समेत प्रमुख अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है और बाकी के खिलाफ कार्यवाई की जा रही है. 

जांच करने वाली SIT टीम में एक SP रैंक के अधिकारी हैं जिससे कहीं कोई चूक ना हो. इसी बीच बरेली हिंसा मामले में बरेली विकास प्राधिकरण ने भी एक्शन लिया है. तौकीर रजा के करीबी वाजिद बेग के मैरिज हॉल को सील किया जा रहा है. बरेली के इज्जत नगर का फरीदापुर चौधरी इलाके में मैरिज हॉल को सील किया जा रहा है. 

इसी बीच ई- बाइक शो रूम सील होने पर अब्दुल कयूम ने NDTV से कहा - "वो मौलाना के करीबी नहीं हैं. अचानक से प्राधिकरण की टीम पहुंची हमें बाहर निकलने को कहा और शो रूम को सील कर दिया. हम तो 25 साल से सपा के पार्षद हैं कई बार से पार्षद हैं. हमारे खिलाफ तौकीर रजा उम्मीदवार उतार चुके हैं तो हम मौलाना तौकीर रजा के करीबी कैसे हो सकते हैं. हमें कोई कारण नहीं बताया गया क्यों सील किया जा रहा और कोई नोटिस भी नहीं मिला."

