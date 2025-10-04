बरेली में फिर गरजा महाबली, मौलाना तौकीर रजा के करीबी डॉ. नफीस खान के बारातघर पर चला बुलडोजर

बरेली में बवाल के बाद हिंसा भरी शांति के बीच बुलडोजर लगातार गरज रहा है. शनिवार को शहर के बारादरी थाना क्षेत्र में आने वाले सकलैनी बाज़ार और थाना क़िला एरिया के ज़ख़ीरा में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू की गई. जखीरा में मौलाना तौकीर रजा के करीबी डॉ. नफीस खान के बारातघर से अवैध निर्माण हटाया जा रहा है.

सकलैनी बाज़ार में बुलडोजर कार्रवाई का हालांकि बरेली हिंसा मामले से सीधा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मिश्रित आबादी वाले इस इलाक़े में ज़्यादातर दुकानें मुस्लिम समाज के लोगों की हैं. बाज़ार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया जा रहा है. दुकानों के बाहर लगे अवैध छज्जे हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है.

बरेली में एक साथ दो जगहों पर अतिक्रमण की कार्रवाई शुरु की गई है. पहली कार्रवाई सकलैनी बाज़ार में हो रही है जबकि दूसरी ज़ख़ीरा बाज़ार में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है. इस बुलडोजर एक्शन में एक प्रॉपर्टी डॉ. नफीस खान से जुड़ी बताई जा रही है.

नफीस मौलाना तौकीर रजा का कराबी और राजदार बताया जाता है और फिलहाल जेल में है. नफीस और उसके बेटे फरहान के ऊपर सोशल मीडिया के जरिए भीड़ जुटाकर हिंसा भड़काने की कोशिश का आरोप है. उस पर प्रशासन को गुमराह करने का भी आरोप है.

तौकीर रज़ा के क़रीबी नफ़ीस का बरेली के थाना क़िला के ज़ख़ीरा में बारातघर है. इसे गिराने के लिए भी बुलडोजर पहुंच गया है. यहां बने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है.

इनके अलावा मौलाना तौकीर रजा के अन्य करीबियों पर भी प्रशासन का शिकंजा कस रहा है. बरेली विकास प्राधिकरण इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख फरहत खान के फाइक एन्क्लेव स्थित तीन मंजिला मकान को सील करने जा रहा है.

बरेली प्रशासन दशहरे से पहले ही 100 से अधिक अवैध संपत्तियों को चिह्नित कर चुका है, जहां सीलिंग के बाद बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है. फरहत पर 120 वर्ग मीटर के प्लॉट पर बिना अनुमति निर्माण का आरोप है. बरेली में बवाल के बाद मौलाना तौकीर रजा इसी फरहत के मकान में जाकर छिप गए थे.