1 फीट जमीन के लिए मां-बाप, भाई-बहन ने बेटे को मार डाला, यूपी में रोंगटे खड़े करने वाली वारदात

क्या जमीन का टुकड़ा खून के रिश्ते से भी ज्यादा कीमती हो सकता है? उत्तर प्रदेश के बांदा से आई एक खबर ने इस सवाल को सिरे से हिला दिया है. यहां बबेरू के गौरी खानपुर गांव में, एक 'फीट' भर जमीन के मामूली विवाद ने एक परिवार को हत्यारा बना दिया. एक बड़े बेटे रामखेलावन को उसके ही सगे माता-पिता, छोटे भाई और बहन ने मिलकर लाठी-डंडों से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया.

बंटवारे के बाद भी नहीं मिटी 'जमीनी' हवस

यह दिल दहला देने वाली वारदात मकान के बंटवारे को लेकर हुई. मृतक की पत्नी आरती के मुताबिक, नवरात्रि में परिवार के बीच बंटवारा हो चुका था. रामखेलावन जब अपने हिस्से में मकान बनवा रहा था, तो उसके पिता भोला यादव, मां सुनिता, भाई दीपक और बहन चंद्रकांता ने हंगामा खड़ा कर दिया. आरोप था कि रामखेलावन ने एक फीट जमीन ज्यादा ले ली है.

यह मामूली-सा आरोप जल्द ही जानलेवा हिंसा में बदल गया. परिवार के इन चार सदस्यों ने मिलकर रामखेलावन पर हमला कर दिया और उसे तब तक पीटा जब तक कि वह लहूलुहान होकर ज़मीन पर गिर नहीं पड़ा.

"मुझे विधवा बनाने की धमकी देते थे"

रामखेलावन की पत्नी आरती ने इस क्रूरता के पीछे की गहरी रंजिश का खुलासा किया. रोते हुए उन्होंने बताया, "ये लोग पहले भी मेरे पति को जान से मारने और मुझे विधवा बनाने की धमकी देते थे." मृतक के ससुर लल्लू ने भी अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि बंटवारा होने के बावजूद सिर्फ एक फीट जमीन के लिए यह हैवानियत की गई है. उन्होंने बिलखते हुए बताया, "मेरी बेटी नौ महीने के गर्भ से है, और इन लोगों ने उसका घर उजाड़ दिया."

पुलिस की कार्रवाई: तीन आरोपी हिरासत में

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई. बबेरू सीओ (DSP) सौरभ सिंह ने बताया कि मृतक की पत्नी की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए परिवार के ही तीन सदस्यों को हिरासत में ले लिया है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है.

सीओ सौरभ सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इस जघन्य वारदात में शामिल सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा.