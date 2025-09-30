विज्ञापन
यूपी में दो मुस्लिम युवकों ने छात्रा को किडनैप कर बेड में डाला, बाहर से मकान में लगा दिया ताला, पुलिस को ऐसे मिला सुराग

बागपत में स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसे बेड के अंदर बंद कर दिया गया. पुलिस ने ताला तोड़कर छात्रा को बचाया और दो आरोपियों (सागर, साहिद) को गिरफ्तार किया.

बागपत: स्कूल जाते समय नाबालिग छात्रा का अपहरण, पुलिस ने घर का ताला तोड़कर बेड के अंदर से बचाया; दो आरोपी गिरफ्तार

UP News: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्कूल जा रही एक नाबालिग छात्रा को दो युवकों ने अगवा कर लिया और फिर उसे एक कमरे में ले जाकर पलंग (बेड) के अंदर बंद कर दिया. स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मकान का ताला तोड़कर छात्रा को सुरक्षित बाहर निकाला. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. यह सनसनीखेज घटना बागपत के खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के डुंडाहेड़ा गांव से सामने आई है.

बाइक पर आए, बेहोश करके ले गए

पीड़ित छात्रा के परिजनों के मुताबिक, वे उसे स्कूल छोड़कर घर आ गए थे. इसके बाद उन्हें सूचना मिली कि उनकी बेटी को भट्टा बस्ती के एक मकान में ले जाया गया है. पीड़ित छात्रा ने बताया कि वह फखरपुर गांव के रास्ते पर थी, तभी दो बाइक सवार आए. छात्रा ने कहा कि वह उनमें से एक लड़के को जानती थी. उन लोगों ने उसके मुंह पर कुछ लगाया, जिसके बाद वह बेहोश हो गई. आरोपियों ने छात्रा को एक बंद कमरे में ले जाकर पलंग (बेड) के अंदर छिपा दिया और बाहर से कमरे में ताला जड़ दिया.

सामाजिक संगठनों ने की सख्त कार्रवाई की मांग

पीड़िता के दादा ने बताया, 'सुबह लड़की को स्कूल के लिए छोड़ा था. आगे इसको लड़का मिला और हाथ पकड़ कर ले गया. जब देखा तो ये बेहोश थी. पुलिस ने इसको बेड से निकाला. बाहर ताला था जिसे पुलिस ने तोड़ा'. बागपत एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि 29 सितंबर 2025 को थाना खेकड़ा पर सूचना मिली कि दो युवकों द्वारा एक नाबालिग बच्ची का अपहरण कर लिया गया है. पुलिस ने ताला तोड़कर मकान के अंदर प्रवेश किया और तलाशी के दौरान छात्रा को बेड के अंदर से सुरक्षित बरामद कर लिया. इस मामले में सामाजिक संगठनों ने भी कठोर कार्रवाई की मांग की थी.

आज कोर्ट में पेश किए जाएंगे दोनों आरोपी

एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों नामजद आरोपियों सागर और साहिद के खिलाफ अपहरण और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है. उन्हें आज कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा. छात्रा के परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की, जिसने बच्ची की जान बचाई. पुलिस अब मामले की गहन जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि अपहरण के पीछे आरोपियों का मकसद क्या था और इस घटना में कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या नहीं?

