राम मंदिर के इस शिखर पर लहराएगी धर्म ध्वजा, निमंत्रण पत्र से लेकर अन्य तैयारियां तस्वीरों में देखें

अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में 25 नवंबर को आयोजित होने वाले ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं. पीएम मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे. मंदिर में चल रहीं तैयारियों की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे देखकर साफ पता चल रहा है कि कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. जिस शिखर पर ध्वजा लहराएगी, उसकी तस्वीर भी सामने आ गई है.

राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में होने वाले ध्वजारोहण समारोह के इनविटेशन कार्ड की पहली झलक सामने आई है, ये वहीं कार्ड हैं जो गणमान्य अतिथियों को भेजे गए हैं.

नृपेंद्र मिश्र ने राम मंदिर पर ध्वजारोहण की तैयारियों के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि मुख्य मंदिर के शिखर पर ध्वज लगाने के लिए तकनीकी और हस्तगत दोनों ही प्रणालियों को सुदृढ़ किया गया है.

परिसर के सातों मंदिरों के ध्वज त्रिकोणीय होंगे और उन पर केवल 'ओम' का चिह्न होगा और वे मुख्य मंदिर के ध्वज से छोटे होंगे.राम मंदिर के शिखर की शोभा बढ़ाने वाले इस ध्वज की पहली तस्वीर सामने आ गई है. यह देखने में चमकदार केसरिया रंग का है. इस पर सूर्यदेव विराजमान हैं और वहीं ऊँ भी बना हुआ है.

191 फीट की ऊंचाई पर जब सनातन परंपरा का प्रतीक ये ध्वज लहराएगा तो राम दिव्य राम मंदिर की शोभा और भी बढ़ जाएगी.राम मंदिर के उस शिखर की तस्वीर भी सामने आई है, जहां पर दिव्य और भव्य धर्म ध्वजा फहरागी. ध्वज लगाने के लिए एक पाइप भी लगाया गया है.

अयोध्या में 25 नवंबर को वह ऐतिहासिक दिन होगा, जब पीएम मोदी के हाथों से राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया जाएगा. मंदिर पर लगने वाला दिव्य केसरिया ध्वज को तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने राम राज्य की आदर्श परिकल्पना, समाज में निर्भय वातावरण के निर्माण, और 'राम सबके और सबके राम' की भावना का जीवंत प्रतीक बताया.