विज्ञापन
विशेष लिंक

राम मंदिर के इस शिखर पर लहराएगी धर्म ध्वजा, निमंत्रण पत्र से लेकर अन्य तैयारियां तस्वीरों में देखें

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि ध्वजारोहण के दो सफल परीक्षण पहले ही पूरे हो चुके हैं और सभी मंदिरों के शिखरों पर लगे ध्वज स्थायी रहेंगे और उन्हें साल में केवल एक या दो बार ही बदलने के लिए उतारा जाएगा.

Read Time: 2 mins
Share
राम मंदिर के इस शिखर पर लहराएगी धर्म ध्वजा, निमंत्रण पत्र से लेकर अन्य तैयारियां तस्वीरों में देखें
अयोध्या राम मंदिर में चल रहीं ध्वजारोहण की तैयारियां.
  • अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में 25 नवंबर को ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया जाएगा.
  • मंदिर के शिखर पर लगाए जाने वाले ध्वज की तस्वीर सामने आई है जो केसरिया रंग का है. उस पर सूर्यदेव और ऊँ बना है.
  • समारोह के लिए तकनीकी और हस्तगत प्रणालियों को सुदृढ़ किया गया है ताकि ध्वज सुरक्षित रूप से फहराया जा सके.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
अयोध्या:

अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में 25 नवंबर को आयोजित होने वाले ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं. पीएम मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे. मंदिर में चल रहीं तैयारियों की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे देखकर साफ पता चल रहा है कि कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. जिस शिखर पर ध्वजा लहराएगी, उसकी तस्वीर भी सामने आ गई है.

Latest and Breaking News on NDTV

राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में होने वाले ध्वजारोहण समारोह के इनविटेशन कार्ड की पहली झलक सामने आई है, ये वहीं कार्ड हैं जो गणमान्य अतिथियों को भेजे गए हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

नृपेंद्र मिश्र ने राम मंदिर पर ध्वजारोहण की तैयारियों के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि मुख्य मंदिर के शिखर पर ध्वज लगाने के लिए तकनीकी और हस्तगत दोनों ही प्रणालियों को सुदृढ़ किया गया है.

Latest and Breaking News on NDTV

परिसर के सातों मंदिरों के ध्वज त्रिकोणीय होंगे और उन पर केवल 'ओम' का चिह्न होगा और वे मुख्य मंदिर के ध्वज से छोटे होंगे.राम मंदिर के शिखर की शोभा बढ़ाने वाले इस ध्वज की पहली तस्वीर सामने आ गई है. यह देखने में चमकदार केसरिया रंग का है. इस पर सूर्यदेव विराजमान हैं और वहीं ऊँ भी बना हुआ है.

Latest and Breaking News on NDTV

191 फीट की ऊंचाई पर जब सनातन परंपरा का प्रतीक ये ध्वज लहराएगा तो राम दिव्य राम मंदिर की शोभा और भी बढ़ जाएगी.राम मंदिर के उस शिखर की तस्वीर भी सामने आई है, जहां पर दिव्य और भव्य धर्म ध्वजा फहरागी. ध्वज लगाने के लिए एक पाइप भी लगाया गया है.

Latest and Breaking News on NDTV

अयोध्या में 25 नवंबर को वह ऐतिहासिक दिन होगा, जब पीएम मोदी के हाथों से राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया जाएगा. मंदिर पर लगने वाला दिव्य केसरिया ध्वज को तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने राम राज्य की आदर्श परिकल्पना, समाज में निर्भय वातावरण के निर्माण, और 'राम सबके और सबके राम' की भावना का जीवंत प्रतीक बताया. 

Latest and Breaking News on NDTV

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Up New, Ayodhya Ram Temple, Ayodhya Ram Temple Flag Hosting, Ram Temple Flag Symbol, Ayodhya Ram Mandir
Get App for Better Experience
Install Now