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यूपी एसटीएफ ने अंबेडकरनगर में कानपुर के कुख्यात बदमाश आसिम को एनकाउंटर में किया ढेर

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यूपी एसटीएफ ने अंबेडकरनगर में कानपुर के कुख्यात बदमाश आसिम को एनकाउंटर में किया ढेर

यूपी एसटीएफ ने अंबेडकरनगर में कानपुर के कुख्यात बदमाश आसिम को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है. आसिम एक लाख का इनामी बदमाश था. इस कार्रवाई में एक सिपाही को भी गोली लगी है. घायल सिपाही को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है. मुठभेड़ में मारा गया  बदमाश आसिम अली उर्फ विक्की कानपुर नगर का रहने वाला था. इसके खिलाफ विभिन्न जनपदों में 2 दर्जन से अधिक गम्भीर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे. पुलिस और बदमाश की मुठभेड़  बेवाना थाना क्षेत्र के जगदीशपुर के पास हुई है.

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