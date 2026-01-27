रिक्शा से स्कूल जा रहे बच्चों को SDM की कार ने मारी टक्कर, सड़क पर गिर पड़े बच्चे

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक कार ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी. कार एसडीएम की थी. जिस ई-रिक्शा को टक्कर मारी गई है, उसमें बच्चे सवार थे जो स्कूल जा रहे थे. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बच्चे रिक्शा से उछलकर सड़क पर आ गिरे. दुर्घटना के बाद घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि दुर्घटना के वक्त एसडीएम भी कार में मौजूद थीं.

मामला अलीगढ़ का है, जहां सुबह-सुबह स्कूली बच्चों को लेकर जा रहे ई-रिक्शा को एसडीएम अंजलि गंगवार की कार ने टक्कर मार दी. बच्चे अलीगढ़ पब्लिक स्कूल के थे और अपने स्कूल जा रहे थे. बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त एसडीएम अंजलि गंगवार अपनी कार में ही थीं.

बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी तेज थी कि बच्चे रिक्शा से निकलकर सड़क पर आ गिरे. कई बच्चे लहूलुहान भी हो गए. कुछ बच्चों को मामूली चोटें आई हैं. स्थानीय लोगों की मदद से घायल बच्चों को अस्पताल ले जाया गया. गनीमत रही कि सब खतरे से बाहर हैं और किसी को कोई गंभीर चोट नहीं पहुंची है.

वहीं, ई-रिक्शा के ड्राइवर वसीम ने बताया कि वो जब बच्चों को लेकर स्कूल जा रहे थे, तभी पीछे से एसडीएम की कार ने टक्कर मार दी.