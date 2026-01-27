विज्ञापन
विशेष लिंक

रिक्शा से स्कूल जा रहे बच्चों को SDM की कार ने मारी टक्कर, सड़क पर गिर पड़े बच्चे

अलीगढ़ में मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एसडीएम की कार ने स्कूली बच्चों को ले जा रहे एक ई-रिक्शा को टक्कर मार दी. इस हादसे में कई बच्चों को चोटें आई हैं.

Read Time: 2 mins
Share
रिक्शा से स्कूल जा रहे बच्चों को SDM की कार ने मारी टक्कर, सड़क पर गिर पड़े बच्चे
  • उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एसडीएम अंजलि गंगवार की कार ने स्कूल जा रहे बच्चों वाले ई-रिक्शा को टक्कर मारी
  • दुर्घटना इतनी जोरदार थी कि बच्चे ई-रिक्शा से उछलकर सड़क पर गिर गए और उनमें से कई घायल हो गए
  • घायल बच्चों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई गई
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
अलीगढ़:

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक कार ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी. कार एसडीएम की थी. जिस ई-रिक्शा को टक्कर मारी गई है, उसमें बच्चे सवार थे जो स्कूल जा रहे थे. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बच्चे रिक्शा से उछलकर सड़क पर आ गिरे. दुर्घटना के बाद घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि दुर्घटना के वक्त एसडीएम भी कार में मौजूद थीं.

Latest and Breaking News on NDTV

मामला अलीगढ़ का है, जहां सुबह-सुबह स्कूली बच्चों को लेकर जा रहे ई-रिक्शा को एसडीएम अंजलि गंगवार की कार ने टक्कर मार दी. बच्चे अलीगढ़ पब्लिक स्कूल के थे और अपने स्कूल जा रहे थे. बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त एसडीएम अंजलि गंगवार अपनी कार में ही थीं. 

Latest and Breaking News on NDTV

बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी तेज थी कि बच्चे रिक्शा से निकलकर सड़क पर आ गिरे. कई बच्चे लहूलुहान भी हो गए. कुछ बच्चों को मामूली चोटें आई हैं. स्थानीय लोगों की मदद से घायल बच्चों को अस्पताल ले जाया गया. गनीमत रही कि सब खतरे से बाहर हैं और किसी को कोई गंभीर चोट नहीं पहुंची है.

वहीं, ई-रिक्शा के ड्राइवर वसीम ने बताया कि वो जब बच्चों को लेकर स्कूल जा रहे थे, तभी पीछे से एसडीएम की कार ने टक्कर मार दी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aligarh, Sdm Car Hit E Rikshaw, Aligarh Sdm, Aligarh News In Hindi
Get App for Better Experience
Install Now