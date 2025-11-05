कानपुर में मंद बुद्धि युवती से बुजुर्ग पड़ोसी ने किया रेप, पीड़ित ने मामा को बताई थी आपबीती

उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है.वहां 62 साल के एक व्यक्ति ने 14 साल की एक लड़की के साथ रेप किया. इस बात की जानकारी तब हुई जब लड़की को गुमसुम देख उसके मामा ने उससे पूछताछ की. इसकी बाद लड़की ने पूरी बात अपने मामा को बताई. मां-बाप की मौत के बाद यह पीड़ित लड़की अपने मामा के परिवार के साथ रहती है. मामा ने इसकी शिकायत पुलिस से की. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

लड़की ने किसे सुनाई आपबीती

यह घटना कानपुर के सचेंडी इलाके की है. वहां 62 साल के एक बुजुर्ग ने पड़ोस में रहने वाली 14 साल की मंदबुद्धि किशोरी के साथ हैवानियत की. यह मामला मंगलवार को सामने आया. वहां बहन और बहनोई की मृत्यु के बाद एक युवक अपनी दो भांजियों की परवरिश कर रहा है. इसमें से बड़ी की शादी हो चुकी है. छोटी भांजी जो मानसिक रूप से कमजोर है, जो उसके साथ ही रहती है.पिछले कुछ दिनों से किशोरी गुमसुम, डरी-सहमी और सुस्त रहने लगी थी.

यह देखकर जब मामा ने प्यार से उससे पूछताछ की तो किशोरी ने जो आपबीती सुनाई. किशोरी ने बताया कि दिवाली के बाद पड़ोस में अपनी बेटी-दामाद के घर रहने वाले रसूलाबाद निवासी 62 साल के किरण मंडल ने उसे बहाने से घर में बुलाया और उसके साथ गलत काम किया.

मामा की शिकायत पर पुलिस ने किया गिरफ्तार

किशोरी की आपबीती सुनने के बाद मामा ने सचेंडी थाने में मामले की सूचना दी. किशोरी के मामा की तहरीर के आधार पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया. एसीपी पनकी शिखर कुमार ने बताया कि प्राप्त तहरीर के आधार पर आरोपी किरण मंडल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की दुष्कर्म से संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया है.पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए नामजद अभियुक्त किरण मंडल को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया.

