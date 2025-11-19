विज्ञापन
कानपुर में बम की खबर से हड़कंप, कैंट इलाके में रखे संदिग्ध बॉक्स में जो निकला वह चौंका देगा

Kanpur Bomb Threat: दिल्ली में हुई घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए और कानपुर में 2 डॉक्टरों का आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद कानपुर पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और ऋषभ जायसवाल से गहन पूछताछ कर रही है.

कानपुर में बम की खबर से हड़कंप.
  • कानपुर के कैंट थाना क्षेत्र में संदिग्ध बॉक्स मिलने की सूचना पर पुलिस बल और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा.
  • संदिग्ध बॉक्स में विस्फोटक सामग्री नहीं मिली, केवल कागज़, पावर बैंक और बैट्री मिले उस पर सेना लिखा था.
  • जांच में पता चला कि नोट लिखने वाला ऋषभ जायसवाल मानसिक रूप से अस्थिर है. उसके परिवार ने मेडिकल पेपर्स दिखाए.
कानपुर:

दिल्ली ब्लास्ट के सदमे से देश अब तक बाहर नहीं निकल पाया है कि अब उत्तर प्रदेश के कानपुर के कैंट थाना क्षेत्र में बम की खबर से हड़कंप मच गया. कैंट पोस्ट ऑफिस के पास एक संदिग्ध बॉक्स मिलने की सूचना ने पूरे प्रशासन में हड़कंप मचा दिया. बॉक्स में बम होने के डर से तत्काल मौके पर एसीपी कैंट आकांक्षा पाण्डेय के साथ भारी पुलिस बल, आर्मी, बम निरोधक दस्ता (BDS) और एलआईयू की टीम पहुंच गई.

कानपुर में संदिग्ध बॉक्स में बम होने का शक

गुरुवार शाम करीब 6 बजे मिली इस सूचना पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर जांच शुरू की. मौके पर मिले संदिग्ध बॉक्स को बम निरोधक दस्ते ने सावधानी के साथ खोला. तनावपूर्ण पलों के बाद, जब बॉक्स के अंदर से केवल कागज़, एक पावर बैंक और एक बैट्री मिली, तब मौके पर मौजूद सभी टीमों ने राहत की सांस ली. बॉक्स से किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री नहीं पाई गई.

 संदिग्ध बॉक्स पर चिपका था अजीब नोट

सबसे चौंकाने वाली बात बॉक्स के ऊपर चिपका एक नोट था. यह नोट सीधे इंडियन आर्मी को टैग करते हुए लिखा गया था. उसमें लिखा था कि मैं आपके लिए पावर बैंक रेडियो एक्टिव में डिफ्यूज न्यूक्लर बॉन्ड डिफ्यूज के सबूतों का बॉक्स लाया हूं. कृपया इसकी जांच मेरे घर आकर करें, अब मैं आपका डॉक्टर हूं. इस अजीबोगरीब नोट को पढ़ने के बाद सुरक्षा टीमें भी दंग रह गईं कि यह किस तरह की सनसनीखेज साजिश हो सकती है. हालांकि, बॉक्स खुलने के बाद संदेह दूर हुआ.

आनन-फानन में पुलिस बम निरोधक दस्ते के साथ पहुंची

इस मामले में एसीपी कैंट आकांक्षा पाण्डेय ने बताया कि प्राथमिक जांच में बम की सूचना असत्य पाई गई है. बॉक्स पर लिखे नाम-पते के आधार पर जब पुलिस टीम ने संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की, तो पता चला कि नोट लिखने वाला हरबंस मोहाल निवासी व्यक्ति ऋषभ जायसवाल मानसिक रूप से अस्थिर है. उनके परिजनों ने पुलिस को मेडिकल पेपर भी दिखाए हैं.

हालांकि, दिल्ली में हुई घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए और कानपुर में 2 डॉक्टरों का आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद कानपुर पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और ऋषभ जायसवाल से गहन पूछताछ कर रही है.

UP News, Kanpur News, Bomb Threat In Kanpur, Bomb Disposal Squads, Kanpur Police
