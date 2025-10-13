कानपुर से आ रही थी बस, अफसरों ने ले ली तलाशी, मिलावटखोरों की बड़ी साजिश से बाल-बाल बचा गोरखपुर

दीपावली और छठ पर्व से ठीक पहले, मिठाइयों में मिलावट रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत, खाद्य सुरक्षा विभाग गोरखपुर ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई की है. विभाग की टीम ने गोरखपुर-वाराणसी राजमार्ग पर छापेमारी कर कानपुर से बस के माध्यम से लाया जा रहा 1000 किलोग्राम मिलावटी खोवा (मावा) जब्त किया है. इस मिलावटी खोवा को पर्व के मौके पर गोरखपुर के बाज़ारों में खपाने की तैयारी थी, लेकिन फूड विभाग की तत्परता ने मिलावटखोरों के मंसूबों पर पानी फेर दिया. इस कार्रवाई के बाद से खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों में हड़कंप मच गया है.

बस में छिपाकर लाया जा रहा था खोवा

खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त डॉ. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कानपुर से भारी मात्रा में मिलावटी खोवा गोरखपुर लाया जा रहा है. सूचना के आधार पर फूड विभाग की टीम ने गोरखपुर-वाराणसी मार्ग स्थित महोबा के पास एक बस में चेकिंग की. चेकिंग के दौरान, बस के अंदर बोरियों में भरकर रखा गया 1000 किलो खोवा बरामद किया गया, जिसे जब्त कर लिया गया.

खोवा लैब टेस्ट में मिलावटी

डॉ. सिंह ने बताया कि जब्त किए गए खोवा को तुरंत लैब टेस्ट के लिए भेजा गया, जहां यह मिलावटी पाया गया है. उन्होंने कहा कि यह खोवा खाने योग्य है या नहीं, इसकी और गहनता से जांच की जा रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया यह मिलावटी खोवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है.

लगातार चल रही है विभाग की कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त ने कहा कि शासन के निर्देश पर हमारी कार्रवाई लगातार जारी है. दीपावली और छठ पर्व के पहले स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री को रोकने के लिए विभाग पूरी तरह अलर्ट है. उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई से पहले भी गीडा और चिलुआताल के भगवानपुर क्षेत्र में फैक्ट्रियों पर छापेमारी की गई थी, जहां से नकली मावा, रिफाइंड, सिरा और हानिकारक रंग वाली चीनी की मिठाईयां बरामद कर जब्त की गई थीं. उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि जो भी मिलावटखोरी का काम कर रहा है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.