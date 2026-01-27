Mobile में 5G दिख रहा है लेकिन चल नहीं रहा? जानें कैसे दूर होगी ये दिक्कत

7 Reasons 5G isn't working on your phone: आजकल कई स्मार्टफोन यूजर्स को यह समस्या देखने को मिलती है कि उनके मोबाइल में 5G का आइकन तो दिखता है, लेकिन इंटरनेट स्पीड 4G जैसी ही रहती है या 5G बिल्कुल काम नहीं करता. अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. बता दें कि इसके पीछे कई वजह जिम्मेदार हो सकती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ज्यादातर मामलों में यह समस्या कुछ आसान सेटिंग्स और चेक से ही ठीक हो जाती है. आइए जानते हैं कैसे दूर करें ये दिक्कत-

मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी बाइक को सर्विसिंग की जरूरत है? ये साइन दिखते ही तुरंत समझ जाएं

5G नेटवर्क कवरेज चेक करें

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपके इलाके में सच में 5G नेटवर्क उपलब्ध है या नहीं. 5G की रेंज 4G के मुकाबले कम होती है, इसलिए हर जगह मजबूत सिग्नल नहीं मिलता. अपने मोबाइल ऑपरेटर की वेबसाइट या ऐप पर जाकर 5G कवरेज मैप जरूर देखें. कई बार फोन 5G दिखाता है, लेकिन सिग्नल कमजोर होने की वजह से डेटा ठीक से नहीं चलता.

कई यूजर्स यह मान लेते हैं कि 5G फोन होने से 5G अपने आप चल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है. इसके लिए 5G सपोर्ट वाला रिचार्ज या पोस्टपेड प्लान जरूरी होता है. कस्टमर केयर से कन्फर्म करें कि आपके नंबर पर 5G एक्टिव है या नहीं.

फोन की सेटिंग में जाकर यह चेक करें कि नेटवर्क मोड सही है या नहीं. इसके लिए Settings > Mobile Network > Preferred Network Type पर जाएं. यहां '5G/4G/3G/2G (Auto)' या इसी तरह का ऑप्शन सिलेक्ट होना चाहिए. अगर गलती से '4G Only' चुना हुआ है, तो 5G कभी कनेक्ट नहीं होगा.

कई बार नेटवर्क सिर्फ रीफ्रेश करने से ही ठीक हो जाता है. फोन को एक बार रीस्टार्ट करें या 10-15 सेकंड के लिए एयरप्लेन मोड ऑन करके फिर ऑफ करें. इससे फोन नए सिरे से नेटवर्क सर्च करता है.

पुराने SIM कार्ड में 5G सपोर्ट नहीं होता. अगर आपका SIM काफी साल पुराना है, तो नजदीकी स्टोर से 5G SIM में बदलवा लें. यह प्रक्रिया ज्यादातर मुफ्त होती है.

फोन का सिस्टम अपडेट न होने पर भी 5G में दिक्कत आ सकती है. इसके लिए- Settings > Software Update में जाकर लेटेस्ट अपडेट इंस्टॉल करें. कई बार नए अपडेट में नेटवर्क से जुड़ी समस्याएं ठीक कर दी जाती हैं.

VPN या कुछ नेटवर्क बूस्टर ऐप 5G कनेक्शन में रुकावट डाल सकते हैं. इन्हें बंद करके एक बार फिर 5G चेक करें.

इस तरह ज्यादातर मामलों में यह नेटवर्क कवरेज, प्लान, SIM या सेटिंग से जुड़ी छोटी समस्या होती है. ऊपर बताए गए आसान स्टेप्स फॉलो करके आप खुद ही 5G की दिक्कत को ठीक कर सकते हैं.