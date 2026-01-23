नया मोबाइल खरीदा है? ये 7 सेटिंग बदले बिना इस्तेमाल करना पड़ सकता है भारी, तुरंत जान लें ये जरूरी बात

Safety Tips for New Phone: नया स्मार्टफोन खरीदना हर किसी के लिए बेहद एक्साइटिंग होता है. नया डिजाइन, फास्ट स्पीड और ढेर सारे नए फीचर्स, सब कुछ आकर्षक लगता है. अब, फोन खरीदने के बाद ज्यादातर लोग सबसे पहले उसमें अलग-अलग ऐप्स डाउनलोड करने लगते हैं और फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लॉगिन कर लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने से आपको कुछ नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं? दरअसल, फोन खरीदने के बाद कुछ सेफ्टी टिप्स अपनाना जरूरी होता है. एकदम ऐप्स इंस्टॉल करना या सोशल मीडिया पर लॉगिन करना आगे चलकर डेटा लीक और बैटरी ड्रेन का कारण बनता है. इसके साथ ही फ्रॉड का चांस भी बढ़ सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं नया फोन खरीदने के बाद सबसे पहले क्या करें-
जरूर बदलें ये 7 सेटिंग्सScreen Lock और Fingerprint सेट करें
सबसे पहले अपने फोन में स्क्रीन लॉक लगाएं. PIN, Pattern या Password के साथ Fingerprint या Face Lock जरूर ऑन करें. इससे फोन खोने या चोरी होने पर आपका डेटा सुरक्षित रहता है.App Permissions चेक करें
कई ऐप्स जरूरत से ज्यादा परमिशन मांगते हैं, जैसे कैमरा, माइक्रोफोन या कॉन्टैक्ट्स. Settings > Privacy > App Permissions में जाकर देखें कि कौन-सी ऐप क्या एक्सेस कर रही है और गैर-जरूरी परमिशन हटा दें.Location Access सीमित करें
हर ऐप को हमेशा आपकी लोकेशन जानने की जरूरत नहीं होती है. Location सेटिंग में जाकर 'Allow only while using the app' का विकल्प चुनें. इससे बैटरी भी बचेगी और प्राइवेसी भी.Auto App Update कंट्रोल करें
Auto अपडेट चालू रहने से बैकग्राउंड में डेटा और बैटरी दोनों खर्च होते हैं. Play Store की सेटिंग में जाकर Auto App Update को Wi-Fi तक सीमित करें या मैन्युअल कर दें.Cloud Backup सेट करें
फोन खराब होने या खो जाने की स्थिति में डेटा बचाना बहुत जरूरी है. Google या कंपनी के क्लाउड बैकअप को ON करें ताकि आपके फोटो, कॉन्टैक्ट्स और जरूरी फाइल्स सुरक्षित रहें.Find My Device ON करें
यह फीचर फोन खो जाने पर उसकी लोकेशन ट्रैक करने, लॉक करने या डेटा डिलीट करने में मदद करता है. Settings > Security में जाकर इसे जरूर एक्टिव करें.Spam Call Filter एक्टिव करें
इन सब से अलग आजकल फ्रॉड कॉल्स तेजी से बढ़ रही हैं. फोन की Call Settings में जाकर Spam Call Filter ON करें या Google Phone ऐप का इस्तेमाल करें.
इस तरह अपने फोन में ये 7 जरूर बदलाव कर आप अपना पर्सनल डेटा सुरक्षित रख सकते हैं, आपके फोन की परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी, फोन की बैटरी जल्दी खत्म नहीं होगी और आप ऑनलाइन फ्रॉड से भी बचे रहेंगे. ऐसे में अगर आपने हाल ही में नया स्मार्टफोन खरीदा है, तो देर न करें. ये 7 सेटिंग्स आज ही बदलें और अपने फोन को सुरक्षित और स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करें.
