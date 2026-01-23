Google आपके फोन से क्या-क्या डेटा ले रहा है? 2 मिनट में ऐसे चेक करें पूरी जानकारी

Mobile security: आज के डिजिटल दौर में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. इसमें भी हम Google सर्विस का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. Gmail, Google Maps, YouTube, Chrome और Play Store, ये सब हमारे फोन में मौजूद होते हैं और हम हर रोज इनमें से किसी न किसी सर्विस का इस्तेमाल करते ही हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं इन एप्स के जरिए Google आपसे आपका डेटा भी कलेक्ट कर लेता है? अगर नहीं, तो यहां हम आपको इसी बारे में बता रहे हैं. आइए जानते हैं Google आपके फोन से आखिर कौन-कौन सा डेटा कलेक्ट करता है और आप उसे कैसे देख या कंट्रोल कर सकते हैं?

Google आपके फोन से कौन सा डेटा लेता है?

Google का मकसद यूजर को बेहतर और पर्सनल एक्सपीरियंस देना होता है, लेकिन इसके लिए वह कई तरह का डेटा कलेक्ट करता है. जैसे-

Location History: अगर आपकी लोकेशन ऑन है, तो आप कहां जाते हैं, कितनी देर रुकते हैं, कौन-सा रास्ता लेते हैं, ये सब सेव हो सकता है.

अगर आपकी लोकेशन ऑन है, तो आप कहां जाते हैं, कितनी देर रुकते हैं, कौन-सा रास्ता लेते हैं, ये सब सेव हो सकता है. Search History: आपने Google पर क्या-क्या सर्च किया, वह पूरी हिस्ट्री रिकॉर्ड रहती है.

आपने Google पर क्या-क्या सर्च किया, वह पूरी हिस्ट्री रिकॉर्ड रहती है. YouTube Watch History: आपने कौन-से वीडियो देखे, कितनी देर देखे, यह भी ट्रैक होता है.

आपने कौन-से वीडियो देखे, कितनी देर देखे, यह भी ट्रैक होता है. Voice और Audio रिकॉर्डिंग: 'Ok Google', 'Hey Google' या वॉइस सर्च के जरिए दिए गए कमांड सेव हो सकते हैं.

'Ok Google', 'Hey Google' या वॉइस सर्च के जरिए दिए गए कमांड सेव हो सकते हैं. App Activity: इन सब से अलग आपने कौन-सी ऐप कब और कैसे इस्तेमाल की, इसकी जानकारी भी स्टोर हो सकती है.

अच्छी बात ये है कि Google आपके बारे में क्या डेटा कलेक्ट कर रहा है, आप इसका आसानी से पता लगा सकते हैं. इसके लिए आपको कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होंगे. जैसे-

सबसे पहले अपने फोन की Settings में जाएं.

यहां Google पर टैप करें और फिर Manage your Google Account चुनें.

ऊपर दिए गए टैब्स में से Data & Privacy सेक्शन खोलें.

यहां आपको Web & App Activity, Location History, YouTube History जैसी पूरी जानकारी दिख जाएगी.

आप चाहें तो हर कैटेगरी पर क्लिक करके डिटेल में देख सकते हैं कि कब, क्या और कितना डेटा सेव है.

अगर आप अपनी प्राइवेसी को लेकर सीरियस हैं और अपना डेटा सेफ रखना चाहते हैं, तो-

लोकेशन हिस्ट्री ऑफ कर दें. इसके बाद आपकी मूवमेंट ट्रैक नहीं होगी.

Auto-delete Activity ऑन कर दें. ऐसा करने से आपका डेटा खुद 3, 18 या 36 महीने में डिलीट हो जाएगा.

Ad Personalisation बंद करें. ऐसा करने से आपकी एक्टिविटी के आधार पर ऐड्स नहीं दिखेंगे.

इन सब से अलग आप चाहें तो Voice और Audio Activity को भी Pause कर सकते हैं.

आपका डेटा आपकी पहचान है. जितना ज्यादा कंट्रोल आपके हाथ में होगा, उतनी ही आपकी डिजिटल सेफ्टी बेहतर होगी. Google आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी देता है, लेकिन इसके बाद भी आपको जागरूक होने की जरूरत है. ऐसे में अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, तो आज ही ये सेटिंग्स चेक करें और अपनी प्राइवेसी को खुद कंट्रोल में रखें.