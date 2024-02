Lakhpati Didi Yojana: मोदी सरकार 3 करोड़ महिलाओं को बनाएगी 'लखपति', जानें आपको कैसे मिलेगा फायदा

अंतरिम बजट 2024 पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने ये बड़ा ऐलान किया. जिसके मुताबिक, देश में अब 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी योजना का लाभ (Lakhpati Didi Scheme Benefits) दिया जाएगा.

देश में अब तक 1 करोड़ महिलाएं बनीं लखपति

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण (Budget 2024) में कहा कि देश में अब तक 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी योजना का लाभ मिल चुका है. इस योजना के जरिये शुरुआत में 2 करोड़ महिलाओं को लाभ पहुंचने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे अब बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है. यहां हम आपको बताएंगे कि लखपति दीदी योजना क्‍या है (What Is Lakhpati Didi Scheme)? महिलाएं कैसे बनेंगी लखपति (How To Become Lakhpati)? और लखपति योजना के फायदे (Lakhpati Yojana Benefits) क्या हैं ? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में...

लखपति दीदी योजना क्‍या है?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जुड़ा होना जरूरी है. देश में इस समय करीब 83 लाख स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (Self Help Group) हैं. इनसे करीब 9 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं. लखपति दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को सरकार की ओर से फाइनेंशियल और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाती है. जिससे वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती हैं. इसके जरिये उन्हें अपनी इनकम बढ़ाने में मदद मिलती है. जिसकी बदौलत वह लखपति बन सकती हैं.

आपको बता दें कि ‘लखपति दीदी' उन महिलाओं को कहा जाता है जो सालाना कम से कम 1 लाख रुपए इनकम हासिल करने योग्य होती हैं.केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना ने एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनने में मदद की है.

महिलाएं कैसे बनेंगी लखपति?

लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को LED बल्ब बनाने से लेकर कई तरह के स्किल सिखाए जाते हैं. उन्हें ट्रेनिंग के दौरान महिलाओं को खुद का बिजनेस शुरू करने के टिप्स भी दिए जाते हैं. जिसमें फाइनेंशियल सेक्टर की जानकारी देने के लिए की वर्कशॉप्स के जरिये बिजनेस प्लान, मार्केटिंग , बजट , सेविंग और इन्वेसटमेंट के बारे में जानकारी दी जाती है. इसके साथ ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सहित डिजिटल बैंकिंग सर्विस, मोबाइल वॉलेट और फोन बैंकिंग के बारे में भी बताया जाता है.

'लखपति दीदी' स्कीम तहत महिलाओं को मिलेगा ये फायदा

सरकार ने आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना शुरू की थी. इसके तहत सरकार पात्र महिलाओं को अपना बिजनेस शुरू करने (Women Entrepreneurship) के लिए 1-5 लाख रुपये तक की ब्‍याजमुक्‍त आर्थिक सहायता करती है. इसके साथ ही सरकार उन्हें बेहतर मार्केट सपोर्ट उपलब्ध कराती है. इस योजना के जरिये सरकार का मकसद महिलाओं को आत्‍मनिर्भर बनाना, रोजगार देना, उनके लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना, इनकम में बढ़ोतरी करना है.