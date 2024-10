बिजनेस के लिए GST नंबर चाहिए? जानें GST नंबर के लिए कैसे करें अप्लाई? ये है आसान तरीका

How to Apply for a GST Number: सरकार ने टैक्स सिस्टम को ज्यादा सुविधाजनक और आसान बनाने के मकसद से साल 2017 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (Goods and Services Tax - GST) को लागू किया गया था. यानी इसे लागू हुए करीब 7 साल हो गए हैं. आज भारत में बिजनेस करने के लिए GST नंबर होना बहुत जरूरी है. चाहे आपको छोटे से छोटा बिजनेस शुरू करना हो, GST नंबर होना बेहद जरूरी हो गया है.

आपको GST नंबर बनवाना काफी मुश्किल भरा काम लग सकता है, खासकर अगर आप इसे पहली बार कर रहे हैं. लेकिन अच्छी बात यह है कि यह प्रोसेस काफी सरल है और इसे ऑनलाइन किया जा सकता है. आज हम आपको केवल 6 सिंपल स्टेप में GST रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कैसे कंपलीट करें.

जीएसटी नंबर अप्लाई करने के आसान स्टेप्स (Easy Steps to Apply for GST number)

अगर आप भारत में निर्धारित सीमा से ज्यादा टर्नओवर वाला बिजनेस चला रहे हैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के लिए रजिस्टर करना और एक यूनिक GST आइडेंटिफिकेशन नंबर (GST Identification Number - GSTIN) लेना आपके लिए अनिवार्य है. नीचे बताए गए इन 6 स्टेप्स की मदद से आप GST नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं.



स्टेप 1: ऑफिशियल GST पोर्टल पर जाएं ( Visit the Official GST Portal)



GST रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए, सबसे पहले ऑफिशियल GST पोर्टल: www.gst.gov.in पर जाएं. यह सरकारी साइट है जहां रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइल करने और पेमेंट को ट्रैक करने सहित GST से संबंधित सभी प्रोसीजर किए जाते हैं.



स्टेप 2: एक नया यूजर अकाउंट बनाएं (Create a New User Account)

एक बार पोर्टल पर जाने के बाद, "Services" टैब पर जाएं. उसके अंतर्गत, "Registration" के ऑप्शन को सेलेक्ट करें और फिर "New Registration" पर क्लिक करें. वहां आपको बेसिक डिटेल भरनी होगी जैसे:

आपके बिजनेस का कानूनी नाम (PAN कार्ड के मुताबिक)

बिजनेस या मालिक का पैन (PAN of the business or proprietor)

ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर (Email address and mobile number)

बिजनेस की जगह (Place of business)



यह सभी बेसिक जानकारी भरने के बाद, आपको वेरिफिकेशन के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक ओटीपी (one-time password) भेजा जाएगा.



स्टेप 3: टेम्परेरी रेफरेंस नंबर (TRN) सब्मिट करें ( Submit Temporary Reference Number (TRN)



एक बार जब आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल वेरीफाई कर लेते हैं, तो पोर्टल एक टेंपरेरी रेफरेंस नंबर (Temporary Reference Number - TRN) जनरेट करता है. पोर्टल पर वापस लॉग इन करने और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस (registration process) को आगे बढ़ाने के लिए इस TRN का इस्तेमाल किया जाता है.

TRN दर्ज करने के बाद, आपको सिक्योरिटी परपज के लिए एक और OTP भेजा जाएगा. जिसके बाद आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को एक्सेस कर सकेंगे.

स्टेप 4: एप्लीकेशन फॉर्म को भरें (पार्ट B) ( Fill Out the Application Form (Part B)

इस स्टेप में, आपको एप्लीकेशन का पार्ट B कंपलीट करना होगा, जिसके लिए आपके बिजनेस के बारे में डिटेल जानकारी की जरूरत होगी. जैसे:

बिजनेस डिटेल (Business details): कानूनी नाम, पैन, बिजनेस की मुख्य जगह और कोई एडिशनल बिजनेस लोकेशन.

प्रमोटर /पार्टनर की डिटेल (Promoter/Partner details): बिजनेस ओनर्स का नाम, पैन और कॉन्टेक्ट डिटेल.

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (Authorized Signatory): बिजनेस की ओर से GST एप्लीकेशन पर हस्ताक्षर करने और जमा करने वाले अधिकृत व्यक्ति (authorized person) की डिटेल

बैंक डिटेल (Bank details): रिफंड या किसी GST रिलेटेड ट्रांजैक्शन के लिए बिजनेस के बैंक अकाउंट की जानकारी प्रोवाइड करनी होगी.

बिजनेस की प्रमुख जगह (Principal Place of Business): एड्रेस प्रूफ (Address proof) के तौर पर किराये का एग्रीमेंट (Rental agreement), बिजली का बिल (electricity bill), या प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद (property tax receipt) जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे.

आपको अपनी जरूरत के मुताबिक रजिस्ट्रेशन का टाइप भी सेलेक्ट करना होगा. जैसे - रेगुलर टैक्सपेयर (Regular Taxpayer), कम्पोजिशन स्कीम (Composition scheme), या कैजुअल टैक्सपेयर (Casual taxpayer).



स्टेप 5: जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें ( Upload Required Documents)

आपको वेरिफिकेशन के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे. इनमें आम तौर पर शामिल होते हैं:

बिजनेस या मालिक का पैन कार्ड (PAN card of the business or proprietor)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का आधार कार्ड (Aadhaar card of the authorized signatory)

बिजनेस के एड्रेस का प्रूफ (रेंट एग्रीमेंट, बिजली बिल, आदि)

बैंक स्टेटमेंट या कैंसिल किया चेक (Bank statement or a cancelled cheque)

बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)

डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (कंपनियों और LLP के लिए)

इस बात का ख्याल रखें कि सभी डॉक्यूमेंट पोर्टल पर बताए गए फॉर्मेट और साइज में हों.

स्टेप 6: वेरिफिकेशन और सबमिशन ( Verification and Submission)

डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, फाइनल स्टेप में इनमें से किसी एक तरीके से एप्लीकेशन को वेरीफाई करना है:

आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर भेजा गया इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC).

डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (Digital Signature Certificate - DSC) (LLP और कंपनियों के लिए अनिवार्य)

एक बार फॉर्म सबमिट करने के बाद, आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर (acknowledgment number) रिसीव होगा. एप्लीकेशन प्रोसेस होने के कुछ दिनों के भीतर, आपको ईमेल के जरिए अपना GSTIN और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त होगा.

सभी जरूरी डॉक्यूमेंट पहले से तैयार रखें

आसान ऑनलाइन प्रोसेस की बदौलत भारत में GST नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है. याद रखें कि किसी भी देरी से बचने के लिए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट पहले से तैयार रखें. अपने GSTIN के साथ, आप आसानी से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं और रिटर्न फाइल कर सकते हैं.

आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा यह सुविधा सभी लोगों को मुफ्त में दी जा रही है. यानी GST नंबर बनवाने के लिए आपको एक रुपया भी खर्च नहीं करना होगा. अगर आप भी GST नंबर बनवाना चाहते हैं तो ऊपर बताये गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके मुफ्त में अपना GST नंबर बनवा सकते हैं.