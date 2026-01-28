विज्ञापन
क्या है BH सीरीज नंबर प्लेट? जानिए किसे और कैसे मिल सकती है, क्या हैं फायदे

Read Time: 3 mins
क्या है BH सीरीज नंबर प्लेट? जानिए किसे और कैसे मिल सकती है, क्या हैं फायदे
BH सीरीज नंबर प्लेट
File Photo

BH Series Number Plate: भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर वाहन का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना हमेशा से एक सिरदर्द रहा है. लेकिन BH (Bharat) सीरीज नंबर प्लेट ने इस झंझट को खत्म कर दिया है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस खास सुविधा का उद्देश्य उन लोगों को राहत देना है, जिनका काम ट्रांसफरेबल है यानी जिनका बहुत ही जल्दी ट्रांसफर होता रहता है. इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको नए राज्य में जाने पर अपना वाहन दोबारा रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं होती है. इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि BH सीरीज नंबर प्लेट किसे और कैसे मिलती है, किसके लिए फायदेमंद है और रजिस्टर कैसे किया जाता है.

क्या है BH Series Number Plate?

बीएच सीरीज नंबर प्लेट केवल नई प्राइवेट गाड़ियों को मिलती है और कमर्शियल वाहनों के लिए उपलब्ध नहीं है. यह देखन में नॉर्मल नंबर प्लेट जैसी ही दिखती है, बस अंतर यह है कि इसके नंबर की शुरुआत किसी राज्य के RTO कोड से नहीं बल्कि BH से होती है. BH का मतलब भारत होता है. इस पूरी नंबर प्लेट में वाहन के रजिस्ट्रेशन ईयर, रजिस्ट्रेशन नंबर और व्हीकल कैटेगरी की जानकारी होती है. 

BH Series नंबर प्लेट के फायदे

  • BH Series नंबर प्लेट का सबसे बड़ा फायदा है कि यह पूरे भारत में मान्य होता है और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर वापिस से रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं होती है. 
  • इसका दूसरा फायदा है कि जब नई गाड़ी के साथ इस सीरीज का नंबर लिया जाता है, तो पहले केवल 2 साल का ही रोड टैक्स चुकाना होता है. इसके बाद हर 2 साल में रोड टैक्स रिन्यू करवाना पड़ता है. वहीं, सामान्य नंबर प्लेट वाली गाड़ियों में पहले ही एक साथ 15 साल का टैक्स चुकाना पड़ता है. 
  • इसके अलावा बीएच सीरीज वाले व्हीकल का रोड टैक्स वाहन की कीमत से GST हटाकर किया जाता है. 

किसे मिलती है BH सीरीज नंबर प्लेट?

बीएच सीरीज नंबर प्लेट नीचे दिए सेक्टर के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं.

  • राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी
  • रक्षा कर्मी
  • प्रशासनिक सेवा कर्मचारी
  • बैंक कर्मचारी
  • प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी जिनके ऑफिस का कम से कम 4 राज्यों में है

बीएच सीरीज के लिए रजिस्टर कैसे करें?

BH सीरीज के लिए रजिस्टर करना बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आप खुद  VAHAN पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं या किसी ऑथोराइज़्ड ऑटोमोबाइल डीलर से संपर्क कर सकते हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

BH Series Number Plate
