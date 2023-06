शेयर बाजार में शॉर्ट और लॉन्ग टर्म निवेश के लिए क्या कहता है चैटजीपीटी, जानें यहां

लेकिन एआई क्या जवाब दे रहे हैं, क्या सलाह दे रहे हैं. यह देखना बड़ा ही दिलचस्प है. हमने चैटजीपीटी से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह के निवेश की सलाह मांगी. यह अलग बात है कि ऐसा करने पर कम से कम चैटजीपीटी साफ सलाह दे रहा है कि किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले जानकार की सलाह लेनी चाहिए.

शेयर खरीदने के लिए चैटजीपीटी की ये सलाह

चैटजीपीसी से जब यह प्रश्न किया गया, 'Want to invest in indian stock market . Suggest 5 stocks for short term investment in hindi' तो उसका उत्तर क्या मिला आप भी पढ़िए...

'' शॉर्ट टर्म निवेश के लिए भारतीय स्टॉक मार्केट में आपको निम्नलिखित 5 स्टॉक्स का सुझाव दिया जा सकता है:

एक्साइट कोर्पोरेशन: यह भारतीय तेल और गैस कंपनी है जिसमें शॉर्ट टर्म में निवेश की गई जा सकती है। वहां पर्याप्त वॉल्यूम और अच्छा तकनीकी चार्ट प्रदर्शित करती है।

आईसीआईसीआई बैंक: यह बैंकिंग सेक्टर का एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और शॉर्ट टर्म निवेश के लिए आकर्षक हो सकती है। बैंक के प्रमुख आंकड़ों में सुधार और बढ़ती हुई वाणिज्यिक गतिविधियों के कारण यह स्टॉक चुना जा सकता है।

एलआईसी होल्डिंग्स: एलआईसी होल्डिंग्स एक निवेश कंपनी है और शॉर्ट टर्म में मुनाफाखोरी कर सकती है। यह अपने बड़े पोर्टफोलियो और सक्रिय ट्रेडिंग के लिए प्रसिद्ध है।

इंडियन ओवरज़ीज़ बैंक: यह एक अन्य बैंक है जिसमें शॉर्ट टर्म निवेश किया जा सकता है। यह बैंक संगठित वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है और व्यापारिक उद्योगों में उच्च वॉल्यूम वाणिज्यिक गतिविधियों के कारण प्रसिद्ध है।

एडिलवाइस इंडिया: एडिलवाइस इंडिया एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसमें शॉर्ट टर्म निवेश किया जा सकता है। इसके पास एक मजबूत उत्पाद पोर्टफोलियो और अच्छा वित्तीय स्थिति है।

कृपया ध्यान दें कि यह सिर्फ सामग्री के आधार पर सुझाव हैं और निवेश के पूर्ण प्रभाव और जोखिम को ध्यान में रखते हुए अपने वित्तीय सलाहकार या शेयर ब्रोकर की सलाह लें। निवेश से पहले उचित खोज और विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है।

वहीं जब चैटजीपीटी से लॉन्ग टर्म निवेश की सलाह मांगी तो जवाब कुछ इस प्रकार था. हमारा प्रश्न था , '' Want to invest in indian stock market . Suggest 5 stocks for long term investment in hindi''.

जवाब, '' दीर्घकालिक निवेश के लिए भारतीय स्टॉक मार्केट में आपको निम्नलिखित 5 स्टॉक्स का सुझाव दिया जा सकता है:

रिलायंस इंडस्ट्रीज: यह एक भारतीय व्यापारिक कंपनी है जिसमें दीर्घकालिक निवेश किया जा सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज वित्तीय सेवाएं, पेट्रोलियम, शुद्धता उत्पादों, डिजिटल मनोरंजन, और अन्य क्षेत्रों में सक्रिय है।

हिन्दुस्तान अभिनव बीमा: यह भारतीय बीमा कंपनी है और दीर्घकालिक निवेश के लिए उपयुक्त हो सकती है। बीमा सेक्टर में इसकी प्रमुखता और स्थिरता के कारण यह स्टॉक चुना जा सकता है।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज: यह भारतीय प्रबंधन परामर्श कंपनी है और दीर्घकालिक निवेश के लिए आकर्षक हो सकती है। यह निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के ग्राहकों को विभिन्न क्षेत्रों में सलाह प्रदान करती है।

इंडसइंड बैंक: यह एक बैंकिंग संस्थान है जिसमें दीर्घकालिक निवेश किया जा सकता है। यह न्यूनतम ब्याज दर, वित्तीय विविधिता, और सुरक्षित लोन प्रदान करता है।

इंफोसिस: इंफोसिस एक भारतीय मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है और दीर्घकालिक निवेश के लिए उपयुक्त हो सकती है। यह वित्तीय सेवाएं, सॉफ्टवेयर विकास, कंसल्टेंसी, और विशेष प्रोजेक्ट समाधानों में सक्रिय है।

कृपया ध्यान दें कि यह सिर्फ सामग्री के आधार पर सुझाव हैं और निवेश के पूर्ण प्रभाव और जोखिम को ध्यान में रखते हुए अपने वित्तीय सलाहकार या शेयर ब्रोकर की सलाह लें। निवेश से पहले उचित खोज और विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है।''

यहां गौर करने की बात यह है कि दोनों ही जवाब में एआई ने जानकारों की सलाह लेने की राय दी है. वैसे भी हमेशा से कहा जाता है कि शेयर बाजार में निवेश बाजारों के जोखिमों के अधीन है. बाजार से जुड़े किसी भी उत्पाद में यह बात लागू होती है. इसलिए परिस्थिति और बाजार की चाल निवेश के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है.