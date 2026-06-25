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कमाई बढ़ाने का शानदार मौका, 10 स्वदेशी गायों के साथ शुरू करें डेयरी बिजनेस, आधा खर्च सरकार देगी

यूपी सरकार की मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत 10 स्वदेशी गायों की डेयरी खोलने पर 50% सब्सिडी मिल रही है. इसमें 50% कोटा महिलाओं के लिए रिजर्व है. जानिए योजना के लिए कब और कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको क्या-क्या करना होगा.

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कमाई बढ़ाने का शानदार मौका, 10 स्वदेशी गायों के साथ शुरू करें डेयरी बिजनेस, आधा खर्च सरकार देगी
डेयरी यूनिट शुरू करने के लिए 11.80 लाख रुपए तक की सरकारी मदद मिलेगी.
File Photo

अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, गाय पालन का शौक है या छोटा-मोटा डेयरी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए योगी सरकार शानदार तोहफा लेकर आई है. 'मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना' के तहत अब डेयरी यूनिट शुरू करने के लिए 11.80 लाख रुपए तक की सरकारी मदद (सब्सिडी) मिल रही है. इसका मकसद किसानों की कमाई बढ़ाना और प्रदेश को दूध उत्पादन में सबसे आगे ले जाना है. आइए जानते हैं इस योजना का फायदा कैसे उठा सकते हैं, आपको क्या करना होगा और फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है.

योजना में कब कितनी मदद मिलेगी

इस योजना में 10 उन्नत नस्ल की देसी गायों की एक यूनिट खड़ी करनी होगी, जिसे तैयार करने का अनुमानित खर्च 23.60 लाख रुपए तय किया गया है. इसका आधा (50%) 11.80 लाख रुपए सरकार सब्सिडी देगी. यह पैसा दो किस्तों में मिलेगा. आपको कुल खर्च का सिर्फ 15% पैसा खुद लगाना होगा. बाकी 35% हिस्सा बैंक से लोन ले सकते हैं. अगर आपके पास पैसे हैं, तो बिना लोन भी शुरू कर सकते हैं. इसके लिए बैंक अकाउंट का पिछले 6 महीने का सर्टिफाइड स्टेटमेंट दिखाना होगा.

महिलाओं के लिए खास छूट

इस योजना में 50% कोटा महिला पशुपालकों और दूध उत्पादक महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है. यानी जितनी भी यूनिट्स बांटी जाएंगी, उनमें से आधी महिलाओं को मिलेंगी, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें.

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मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना के अन्तर्गत 10 स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों की इकाई स्थापना हेतु अधिकतम रू 11.80 लाख का अनुदान दो चरणों में प्राप्त करने का अवसर।
योजना के मुख्य बिन्दु-
> इकाई की स्थापना हेतु लाभार्थी अंश… pic.twitter.com/jY1dILn4R6

— DM Rampur (@RampurDm) June 24, 2026

योजना के लिए जरूरी शर्तें

1. साहिवाल, गिर या थारपारकर जैसी अच्छी और ज्यादा दूध देने वाली देसी नस्ल की 10 गायें खरीदनी होंगी.

2. गायें दूसरे राज्यों से खरीदनी होंगी, जहां इन नस्लों की अच्छी ब्रीडिंग होती है.

3. गाय पहली या दूसरी ब्यात होनी चाहिए. उसने बछड़े को जन्म दिए डेढ़ महीने से ज्यादा समय न बीता हो.

4. डेयरी सेटअप के लिए कम से कम 0.20 एकड़ यानी करीब 8712 वर्ग फुट जमीन होनी चाहिए.

5. गायों को सालभर पेटभर हरा चारा मिले, इसके लिए एफिडेविट देना होगा कि आपने लोकल लेवल पर चारा उगाने वाले किसानों या सप्लायर्स से टाइअप या एग्रीमेंट कर लिया है.

कौन इस योजना का लाभ नहीं ले सकता

कामधेनु, मिनी कामधेनु या माइक्रो कामधेनु योजना लाभार्थी

पहले वाली नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना लाभार्थी

मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना लाभार्थी

कब से कर सकते हैं आवेदन

आवेदन की शुरुआत- 22 जून 2026

आवेदन की आखिरी तारीख- 21 जुलाई 2026

आवेदन कैसे करें

अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र (CSC) या इंटरनेट कैफे पर जाकर ऑफिशियल वेबसाइट nandbabadugdhmission.up.gov.in पर फॉर्म भर सकते हैं. अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो जिले के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय या उप दुग्धशाला विकास अधिकारी कार्यालय जाकर अधिकारियों से मिल सकते हैं.

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