मोटरसाइकिल केवल जरूरत की चीज नहीं रह गई है, बल्कि ये एक शौक बन गया है. खासकर बुलेट या ऐसी ही एडवेंचरस और लग्‍जरी बाइक्‍स की बात हो तो लोग शौक के आगे कीमत नहीं देखते. हाल ही में GST कटौती के बाद कई सारी टू-व्‍हीलर्स कंपनियों ने ज्‍यादातर मॉडल्‍स की कीमतों में कटौती की, लेकिन 350 सीसी से ज्‍यादा वाली बाइक्‍स को लग्‍जरी मानते हुए उसे ज्‍यादा दर वाले स्‍लैब में बरकरार रखा गया. यानी उनकी कीमतें कम नहीं हुई. अब अपडेट ये है कि लग्‍जरी बाइक्‍स और महंगी हो गई है. दरअसल एडवेंचरस टू-व्‍हीलर मेकर कंपनी ट्रॉयम्फ (Triumph) ने अपने कई मॉडल्‍स के मोटरसाइकिल की कीमतें डेढ़ लाख से ज्‍यादा तक बढ़ा दी है.

ट्रॉयम्‍फ की बाइक्‍स पर ज्‍यादा ढीली होगी जेब

ट्रॉयम्फ (Triumph) की बाइक खरीदने की सोच रहे ग्राहकों को अब अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी. कंपनी ने अपनी कई मॉडल्‍स की कीमतों में संशोधन किया है. GST में बदलाव के बाद ट्रॉयम्फ की लाइन-अप में 1.58 लाख तक की भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है.

किस मॉडल की कितनी बढ़ गई कीमत?

ट्रॉयम्फ की फ्लैगशिप क्रूजर रॉकेट 3 स्टॉर्म (GT Rocket 3 Storm GT) की कीमतें सबसे ज्‍यादा बढ़ी हैं. ये करीब 1.58 लाख रुपये महंगी हो गई है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 24.67 लाख हो गई है. 400cc मॉडल्स के बाद ट्रॉयम्फ की सबसे किफायती बाइक Trident 660 की कीमत भी 50,000 रुपये तक बढ़ा दी गई है. Daytona 660 मॉडल की कीमत में सबसे कम 16,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है.

ये बाइक्‍स अभी भी पुरानी कीमतों पर उपलब्‍ध

कीमतों में बढ़ोतरी के बीच आपके काम के लायक खबर ये है कि कुछ मॉडल्‍स की कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं. कंपनी की लोकप्रिय मॉडल्स स्पीड 400 (Speed 400) और स्पीड T4 (Speed T4) की कीमतों में तो GST रेट कट के बाद हाल ही में कटौती भी की गई थी.

ट्रायम्‍फ ने भारतीय बाजार में बनी अपनी 400cc मॉडल्स जैसे स्कैम्बलर 400 X (Scrambler 400 X) और थ्रक्सटन 400 (Thruxton 400) की कीमतों को पहले की तरह स्थिर रखा है. स्कैम्बलर 400 X की रेंस 2,67,731 रुपये से शुरू है. वहीं, थ्रक्सटन 400 की रेंज 2,74,000 के आसपास है.

ट्रॉयम्फ इंडिया की सबसे महंगी एडवेंचर बाइक्स में से एक टाइगर 1200 रैली एक्सप्लोरर (Tiger 1200 Rally Explorer) की कीमत में केवल 40,000 रुपये का इजाफा हुआ है और अब यह 22.29 लाख में उपलब्ध है. हालांकि टाइगर रेंज के बाकी मॉडल्स की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है.