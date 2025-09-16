1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ट्रेन टिकट बुकिंग के नियम, अब जनरल रिजर्वेशन के लिए भी आधार वेरिफिकेशन जरूरी

Train Ticket Booking Online: अगर आप छठ या दिवाली जैसे त्योहारों में ट्रेन से सफर करने की सोच रहे हैं तो टिकट बुकिंग के नियमों में हुए बदलावों के बारे में जानना जरूरी है.बीते महीने भारतीय रेलवे (Indian Railways)ने तत्काल टिकट बुकिंग नियमों में बड़ बदलाव किया. जिसके तहत आईआरसीटीसी अकाउंट को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है.अब IRCTC पर तत्काल टिकट बुक (Tatkal Ticket Booking) करने के लिए आपके अकाउंट में आधार नंबर लिंक होना जरूरी है.

जनरल रिजर्वेशन के लिए भी आधार वेरिफिकेशन जरूरी?

इसके बाद से यात्रियों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या अब काउंटर से जनरल टिकट खरीदने के लिए भी आधार कार्ड दिखाना होगा. साथ ही क्या आईआरसीटीसी से ऑनलाइन जनरल रिजर्वेशन के लिए भी आधार वेरिफिकेशन जरूरी है? रेलवे ने इससे जुड़ी बड़ी अपडेट दी है. 1 अक्टूबर से टिकट बुकिंग के नियमों में एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है. आइए आपको डिटेल में बताते हैं ...

तत्काल टिकट बुकिंग के नए नियम

रेलवे मंत्रालय ने साफ कहा है कि 15 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार बेस्ड ओटीपी वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है. अब जब भी आप IRCTC ऐप या वेबसाइट से टिकट बुक करेंगे, तो आपके आधार (Aadhaar verification IRCTC) से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा. बिना OTP डाले टिकट बुकिंग नहीं हो पाएगी.

यानी टिकट तभी मिलेगा जब आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करेंगे.यह कदम दलालों और फर्जी बुकिंग पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है ताकि आम यात्रियों को आसानी से टिकट मिल सके.

1 अक्टूबर से जनरल टिकट पर भी लागू होंगे नियम

कई लोग कंफ्यूज हैं कि क्या अब जनरल टिकट लेने पर भी आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा. बता दें कि जो लोग आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप से जनरल टिकट बुक करने की सोच रहे हैं उनके लिए भी 1 अक्टूबर से टिकट बुकिंग के नियम बदल जाएंगे. अब जनरल रिजर्वेशन में भी ई-आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा और रिजर्वेशन विंडो ओपन होने के पहले 15 मिनट तक केवल आधार से जुड़े यूजर्स ही जनरल टिकट ले पाएंगे.

रेलवे ने साफ कर दिया है कि स्टेशन पर खिड़की से सामान्य यानी जनरल टिकट लेने वालों को किसी पहचान पत्र की जरूरत नहीं होगी. यात्री पहले की तरह स्टेशन पर खिड़की से आसानी से जनरल टिकट खरीद सकते हैं.

पहले 10 मिनट तक एजेंट नहीं कर पाएंगे टिकट बुकिंग

नए सिस्टम में एक और खास बदलाव किया गया है. अब तत्काल टिकट बुकिंग (Tatkal Ticket Booking Time) विंडो खुलने के शुरुआती 10 मिनट तक आईआरसीटीसी एजेंट टिकट बुक नहीं कर पाएंगे.रेलवे ने साफ किया है कि बुकिंग (IRCTC Tatkal Trains Booking) शुरू होने के पहले 10 मिनट तक केवल आधार लिंक्ड (IRCTC Aadhaar link) यूजर्स ही टिकट बुक कर पाएंगे.

एसी क्लास की बुकिंग सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक केवल यात्रियों के लिए होगी और नॉन एसी टिकट की बुकिंग 11 बजे से 11:30 बजे तक होगी. इससे आम यात्रियों को टिकट मिलने का चांस बढ़ जाएगा.

आधार को IRCTC अकाउंट से करना होगा लिंक

जो यात्री ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं उन्हें अपना आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक (IRCTC Aadhaar link) करना होगा. इसके लिए रेल कनेक्ट ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन कर माय अकाउंट सेक्शन में जाकर ऑथेंटिकेशन करना होगा. आधार नंबर डालने और मोबाइल पर आए ओटीपी से वेरिफिकेशन करने के बाद आपका प्रोफाइल आधार से जुड़ जाएगा और आप आसानी से तत्काल टिकट बुक (IRCTC Tatkal Booking Time) कर पाएंगे.

ट्रेन टिकट बुक करते समय इन बातों का रखें ध्यान

अब जनरल टिकट के लिए भी आधार कार्ड आपको आईआरसीटीसी अकाउंट से लिंक होने चाहिए. साथ ही अगर आप तत्काल टिकट बुक करना चाहते हैं तो पहले से ही आधार लिंक और ओटीपी वेरिफिकेशन (Aadhaar verification IRCTC) अनिवार्य है. त्योहारों के समय जब भीड़ बढ़ती है, यह नियम आपके लिए काम का साबित होगा क्योंकि इससे फर्जी बुकिंग पर रोक लगेगी और आम यात्री को राहत मिलेगी. अगली बार जब आप ट्रेन का टिकट बुक करने जाएं, तो इस नए नियम को याद रखिए. इससे आपके सफर में कोई दिक्कत नहीं आएगी.

