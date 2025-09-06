विज्ञापन
विशेष लिंक

Nexon मिलेगी डेढ़ लाख रुपये सस्ती, Tiago पर 75 हजार की छूट... ये हैं TATA की गाड़ियों के नए रेट

Tata All Cars New Price: सरकार की तरफ से साफ किया गया था कि जीएसटी के नए रेट 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे. यानी नवरात्र का त्योहार शुरू होते ही लोगों को राहत मिलनी शुरू हो जाएगी.

Read Time: 3 mins
Share
Nexon मिलेगी डेढ़ लाख रुपये सस्ती, Tiago पर 75 हजार की छूट... ये हैं TATA की गाड़ियों के नए रेट
TATA की गाड़ियों के काफी कम हो गए हैं दाम
  • जीएसटी रिफॉर्म के बाद छोटी कारों पर टैक्स 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करदिया गया है
  • टाटा मोटर्स ने नई टैक्स दरों के अनुसार नेक्सॉन सहित कई मॉडलों पर बंपर छूट की जानकारी दी है
  • नेक्सॉन पर 1.55 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है, वहीं पंच, टियागो, अल्ट्रोज जैसी कारों पर भी भारी बचत होगी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

GST रिफॉर्म के बाद आप अपने सपनों की कार ले सकते हैं, क्योंकि छोटी कारों पर टैक्स कम हो गया और इनके दाम काफी कम हो गए हैं. टाटा मोटर्स की तरफ से भी अब साफ किया गया है कि किन गाड़ियों पर कितनी छूट मिलेगी. इसे लेकर पूरी लिस्ट सामने आई है, जिसमें टाटा की उन कारों के दाम बताए गए हैं, जिन पर टैक्स कम हुआ है. सबसे ज्यादा फायदा नेक्सॉन लेने वालों को हो सकता है, इस पर टैक्स कम होने के बाद 1.55 हजार से ज्यादा की छूट मिल रही है. इसके अलावा बाकी छोटी गाड़ियों पर भी बंपर छूट मिल रही है. 

कितना कम हुआ है टैक्स?

टाटा या किसी भी दूसरी ऑटो कंपनी की गाड़ियों पर बंपर छूट इसलिए दी जा रही है, क्योंकि सरकार ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद टैक्स दरों में कई बदलाव किए हैं. जीएसटी को चार से दो स्लैब में कर दिया गया है. चार मीटर से कम लंबी और 1200 तक की छोटी कारों पर पहले 28% जीएसटी लगता था, उसे अब कम करके 18 परसेंट कर दिया गया है. यानी कार की पूरी कीमत पर लगने वाला टैक्स 10 परसेंट कम हो गया है. इससे कई गाड़ियों पर 60 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक की छूट मिल रही है. 

क्या सस्ता, क्या महंगा.. GST रिफॉर्म से जुड़ा हर पेच 75 सवालों के जवाब से आसान भाषा में समझिए

कितनी सस्ती हुईं टाटा की कारें?

  • टाटा की Naxon पर भी अब 18 परसेंट जीएसटी लगेगा, इससे ये 1.55 लाख रुपये सस्ती हो गई है. 
  • Nexon के बाद आने वाली Punch के दाम 85,000 रुपये कम हो गए हैं. ॉ
  • Tiago पर 75 हजार रुपये का डिस्काउंट मिलेगा. 
  • टाटा की Altroz आप 1 लाख 10 हजार रुपये सस्ती खरीद सकते हैं. 
  • अगर आप Curvv लेते हैं तो आपको 65 हजार रुपये सस्ती पडे़गी. 
  • टाटा Harrier 1.4 लाख सस्ती हो गई है. 
  • अगर आप सफारी लेते हैं तो आपको ये 1.45 लाख रुपये सस्ती पड़ेगी. 

कब से लागू होंगे नए रेट?

सरकार की तरफ से साफ किया गया था कि जीएसटी के नए रेट 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे. यानी नवरात्र का त्योहार शुरू होते ही लोगों को राहत मिलनी शुरू हो जाएगी. आप नवरात्र में ही अपनी पसंद की कार बुक करवा सकते हैं. जीएसटी रेट कम होने के अलावा कंपनी अपनी तरफ से भी ग्राहकों को कुछ हजार का डिस्काउंट देती हैं, ऐसे में आपके लिए ये फायदे का सौदा होगा और जेब पर असर भी कम पड़ेगा. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Tata All Cars New Price, Tata All Cars New Price List, Tata Nexon Price, Tata Tiago Discount, Tata Car Cheaper
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com