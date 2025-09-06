Nexon मिलेगी डेढ़ लाख रुपये सस्ती, Tiago पर 75 हजार की छूट... ये हैं TATA की गाड़ियों के नए रेट

GST रिफॉर्म के बाद आप अपने सपनों की कार ले सकते हैं, क्योंकि छोटी कारों पर टैक्स कम हो गया और इनके दाम काफी कम हो गए हैं. टाटा मोटर्स की तरफ से भी अब साफ किया गया है कि किन गाड़ियों पर कितनी छूट मिलेगी. इसे लेकर पूरी लिस्ट सामने आई है, जिसमें टाटा की उन कारों के दाम बताए गए हैं, जिन पर टैक्स कम हुआ है. सबसे ज्यादा फायदा नेक्सॉन लेने वालों को हो सकता है, इस पर टैक्स कम होने के बाद 1.55 हजार से ज्यादा की छूट मिल रही है. इसके अलावा बाकी छोटी गाड़ियों पर भी बंपर छूट मिल रही है.

कितना कम हुआ है टैक्स?

टाटा या किसी भी दूसरी ऑटो कंपनी की गाड़ियों पर बंपर छूट इसलिए दी जा रही है, क्योंकि सरकार ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद टैक्स दरों में कई बदलाव किए हैं. जीएसटी को चार से दो स्लैब में कर दिया गया है. चार मीटर से कम लंबी और 1200 तक की छोटी कारों पर पहले 28% जीएसटी लगता था, उसे अब कम करके 18 परसेंट कर दिया गया है. यानी कार की पूरी कीमत पर लगने वाला टैक्स 10 परसेंट कम हो गया है. इससे कई गाड़ियों पर 60 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक की छूट मिल रही है.

कितनी सस्ती हुईं टाटा की कारें?

टाटा की Naxon पर भी अब 18 परसेंट जीएसटी लगेगा, इससे ये 1.55 लाख रुपये सस्ती हो गई है.

Nexon के बाद आने वाली Punch के दाम 85,000 रुपये कम हो गए हैं. ॉ

Tiago पर 75 हजार रुपये का डिस्काउंट मिलेगा.

टाटा की Altroz आप 1 लाख 10 हजार रुपये सस्ती खरीद सकते हैं.

अगर आप Curvv लेते हैं तो आपको 65 हजार रुपये सस्ती पडे़गी.

टाटा Harrier 1.4 लाख सस्ती हो गई है.

अगर आप सफारी लेते हैं तो आपको ये 1.45 लाख रुपये सस्ती पड़ेगी.

कब से लागू होंगे नए रेट?

सरकार की तरफ से साफ किया गया था कि जीएसटी के नए रेट 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे. यानी नवरात्र का त्योहार शुरू होते ही लोगों को राहत मिलनी शुरू हो जाएगी. आप नवरात्र में ही अपनी पसंद की कार बुक करवा सकते हैं. जीएसटी रेट कम होने के अलावा कंपनी अपनी तरफ से भी ग्राहकों को कुछ हजार का डिस्काउंट देती हैं, ऐसे में आपके लिए ये फायदे का सौदा होगा और जेब पर असर भी कम पड़ेगा.