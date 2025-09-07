विज्ञापन
टाटा ने दी दोहरी खुशी, कारों के बाद अब कमर्शियल वाहन 4.65 लाख रुपये तक सस्ते

कंपनी ने कहा है, "बसों और वैन की कीमतों में 1.2 लाख रुपए से लेकर 4.35 लाख रुपए तक की कटौती होगी".

टाटा मोटर्स ने रविवार को जीएसटी में कटौती का पूरा फायदा कमर्शियल वाहन ग्राहकों को देने का ऐलान किया है. इससे 22 सितंबर से कंपनी के सभी ट्रकों के कीमतों में कमी आएगी. कंपनी ने एक बयान में कहा, "टाटा मोटर्स अपनी पूरी कमर्शियल वाहन रेंज पर हाल ही में की गई जीएसटी कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को देगी, जो 22 सितंबर से प्रभावी होगी."

 2.8 लाख रुपए से लेकर 4.65 लाख रुपए तक की कटौती

कंपनी के विभिन्न वाहन श्रेणियों में कीमतों में कटौती अलग-अलग होगी. भारी कमर्शियल वाहनों (एचसीवी) की कीमतों में 2.8 लाख रुपए से लेकर 4.65 लाख रुपए तक की कटौती होगी. हल्के और मध्यम कमर्शियल वाहन 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक सस्ते हो जाएंगे.

बसों और वैन की कीमतों में 1.2 लाख रुपए से लेकर 4.35 लाख रुपए तक की कटौती होगी. छोटे कमर्शियल यात्री वाहनों की कीमतों में 52,000 रुपए से लेकर 66,000 रुपए तक की कटौती होगी, जबकि पिकअप ट्रक 30,000 रुपए से लेकर 1.1 लाख रुपए तक सस्ते हो जाएंगे.

'जीएसटी कमी का फायदा ग्राहकों के लिए'

टाटा मोटर्स के कार्यकारी निदेशक गिरीश वाघ ने कहा, जीएसटी को कम करने का फैसला देश की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. टाटा मोटर्स को ग्राहकों को जीएसटी का पूरा फायदा देने पर गर्व है, जिससे कम लागत और आधुनिक वाहनों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होती है.

टाटा मोटर्स ने कहा कि वाणिज्यिक वाहन लॉजिस्टिक्स, व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देकर भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. जीएसटी में कटौती के साथ, कंपनी को उम्मीद है कि ट्रांसपोर्टरों, बेड़े संचालकों और छोटे व्यवसायों के लिए कुल लागत कम हो जाएगी.

इससे पहले कंपनी ने शुक्रवार को अपने यात्री वाहनों की कीमतों में 1.45 लाख रुपए तक की कटौती का ऐलान किया था. इससे टियागो की कीमत में 75,000 रुपए तक की कटौती होगी, जबकि सफारी की कीमत में सबसे ज्यादा 1,45,000 लाख रुपए की कटौती होगी. यह कीमतें भी 22 सितंबर से प्रभावी होंगी.

