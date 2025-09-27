Speed Post Rates: भारतीय डाक विभाग (India Post) ने इनलैंड स्पीड पोस्ट के लिए 1 अक्टूबर से लागू होने वाले नए फीचर्स की घोषणा की है. इसी के साथ रिवाइज्ड टैरिफ भी जारी किया गया है. नए टैरिफ में इनलैंड स्पीड पोस्ट (डॉक्यूमेंट) को लोकल एरिया से दूर, देश में कहीं भी भेजने के लिए बेस-प्राइस 47 रुपये होगा. ये 50 ग्राम तक के डॉक्‍यूमेंट/चिट्ठी/नोटिस वगैरह के लिए है. इसके बाद दूरी बढ़ने के साथ-साथ दरें भी बढ़ती चली जाएंगी. जैसे कि दिल्‍ली से मुंबई (करीब 1400 किमी) 50 ग्राम से ज्‍यादा और 250 ग्राम से कम वजन का कोई डॉक्‍यूमेंट या किताब वगैरह भेजने के लिए 72 रुपये खर्च करने होंगे.

भारतीय डाक को मॉडर्न बनाने के प्रयासों के तहत शुरू की गई स्‍पीड पोस्‍ट सेवा को तेज डिलीवरी, कुशल और सुरक्षित डाक सेवा सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया था.

डिलीवरी के लिए OTP भी देना होगा जरूरी

भारतीय डाक ने स्‍पीड पोस्‍ट सेवा में नए फीचर्स जोड़े हैं. इनमें ओटीपी-बेस्ड सुरक्षित डिलीवरी, ऑनलाइन पेमेंट सुविधा, एसएमएस-बेस्ड डिलीवरी नोटिफिकेशन, सुविधाजनक ऑनलाइन बुकिंग सर्विस, रियल टाइम डिलीवरी अपडेट्स और यूजर्स के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधाएं शामिल है. केंद्रीय संचार मंत्रालय ने कहा, 'इन नए फीचर्स का उद्देश्य विश्वसनीयता, सुरक्षा और ग्राहक सुविधा को बढ़ाना है.'

मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि स्पीड पोस्ट ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए निरंतर विकसित होता रहा है. देश में पसंदीदा डिलीवरी सेवा के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अब इसे कुछ नई फीचर्स के साथ अपग्रेड किया गया है.

स्पीड पोस्ट (डॉक्‍युमेंट्स) के टैरिफ को रिवाइज किया गया है. यहां जान लीजिए नई दरें:

लोकल एरिया में स्पीड पोस्ट टैरिफ

50 ग्राम तक के सामान के लिए 19 रुपये

51 ग्राम से 250 ग्राम तक के सामान के लिए 24 रुपये

251 ग्राम से 500 ग्राम तक के सामान के लिए 28 रुपये

200 किलोमीटर तक की दूरी के लिए

50 ग्राम तक के सामान के लिए 47 रुपये

51 ग्राम से 250 ग्राम तक के सामान के लिए 59 रुपये

251 ग्राम से 500 ग्राम तक के सामान के लिए 70 रुपये होगा.

201 से 500 किलोमीटर तक की दूरी के लिए

50 ग्राम तक के सामान के लिए 47 रुपये

51 ग्राम से 250 ग्राम तक के सामान के लिए 63 रुपये

251 ग्राम से 500 ग्राम तक के सामान के लिए 75 रुपये

501 से 1000 किलोमीटर तक की दूरी के लिए

50 ग्राम तक के सामान के लिए 47 रुपये

51 ग्राम से 250 ग्राम तक के सामान के लिए 68 रुपये

251 ग्राम से 500 ग्राम तक के सामान के लिए 82 रुपये

1001 से 2000 किलोमीटर तक की दूरी के लिए

50 ग्राम तक के सामान के लिए 47 रुपये

51 ग्राम से 250 ग्राम तक के सामान के लिए 72 रुपये

251 ग्राम से 500 ग्राम तक के सामान के लिए 86 रुपये

2000 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए नया टैरिफ

50 ग्राम तक के सामान के लिए 47 रुपये

51 ग्राम से 250 ग्राम तक के सामान के लिए 77 रुपये

251 ग्राम से 500 ग्राम तक के सामान के लिए 93 रुपये

केंद्रीय मंत्री बोले- दरें पूरी तरह पारदर्शी हैं

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, '1 अक्टूबर 2025 से, स्पीड पोस्ट में ओटीपी बेस्ड डिलीवरी, ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन और जीएसटी को अलग से दिखाने के साथ ट्रांसपैरेंट रेट्स होंगे. हर घर तक तेजी और तसल्ली के साथ डिलीवरी करता इंडिया पोस्ट, 167 से अधिक वर्ष की अपनी विरासत के साथ नागरिकों को पहले से कहीं बेहतर तरीके से जोड़ता है. इस तरक्की का हिस्सा बनकर हमें गर्व है.' बता दें कि डाक विभाग ने देश भर में पत्रों और पार्सल की फास्ट और विश्वसनीय डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए 1 अगस्त 1986 को स्पीड पोस्ट की शुरुआत की थी.