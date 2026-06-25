दिल्ली में 21, 22 और 23 अगस्त को लगेगी विशेष लोक अदालत, लंबित मामलों को सुलझाने का मौका

अगर आपका कोई मामला लंबे समय से अदालत में चल रहा है और आप उसके जल्द समाधान का इंतजार कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए राहत लेकर आई है. देश की सबसे बड़ी अदालत की पहल पर 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इस दौरान ऐसे मामलों को शामिल किया जाएगा, जिनका हल आपसी बातचीत और समझौते से निकल सकता है. इसका मकसद लोगों को जल्दी राहत दिलाना और न्याय तक पहुंच को आसान बनाना है. लंबे समय तक चलने वाले मामलों से लोगों को होने वाली परेशानी को कम करने के लिए इसे एक अहम कदम माना जा रहा है.

क्या है समाधान समारोह 2026

इस खास लोक अदालत का आयोजन 'समाधान समारोह-2026' नाम से किया जा रहा है. ये तीन दिन तक चलेगी. इसमें ऐसे मामलों को शामिल किया जाएगा, जिन्हें दोनों पक्ष आपसी बातचीत से सुलझाने के लिए तैयार हैं. इससे लोगों को लंबे समय से चल रहे मामलों से राहत मिल सकती है. साथ ही अदालतों के चक्कर लगाने और समय बर्बाद होने की परेशानी भी कम हो सकती है.

किन मामलों को मिलेगा फायदा

इस विशेष लोक अदालत में बैंक और बीमा से जुड़े मामले, जमीन और संपत्ति के विवाद, सड़क दुर्घटना मुआवजा मामले, उपभोक्ता शिकायतें, पारिवारिक विवाद और चेक बाउंस जैसे मामलों को शामिल किया जा सकता है. इसके अलावा ऐसे दूसरे मामले भी रखे जा सकते हैं, जिनका हल बातचीत और समझौते के जरिए संभव हो.

लोगों को क्या होगा फायदा

लोक अदालत में मामलों का समाधान सामान्य अदालतों की तुलना में जल्दी हो सकता है. यहां दोनों पक्षों को साथ बैठाकर विवाद खत्म करने की कोशिश की जाती है. सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं लगती. अगर किसी मामले में पहले कोर्ट फीस जमा की गई है, तो नियमों के अनुसार उसे वापस भी किया जा सकता है. इससे लोगों का समय, पैसा और मेहनत तीनों बचते हैं.

कहां लगेगी विशेष लोक अदालत

ये विशेष लोक अदालत दिल्ली में लगाई जाएगी. इसका आयोजन दिल्ली की कानूनी सहायता देने वाली संस्था कर रही है. जिन लोगों के मामले इस लोक अदालत में शामिल हो सकते हैं, उन्हें इसकी जानकारी दी जाएगी. इसके अलावा लोग हेल्पलाइन नंबर या वेबसाइट पर जाकर भी जरूरी जानकारी ले सकते हैं.

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