SBI कस्टमर्स के लिए जबरदस्त ऑफर्स! कार लोन, गोल्ड लोन पर छूट सहित कई रियायतें दे रहा है बैंक

SBI Loans : त्योहारी सीजन पर रिटेल लोन्स पर कई ऑफर्स दे रहा है बैंक. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने त्योहारी सीजन के दौरान अपने खुदरा ग्राहकों के लिए कई पेशकशों की घोषणा की है. बैंक की ओर से सोमवार को जारी बयान के अनुसार सभी चैनलों पर कार ऋण लेने वाले ग्राहकों से कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा. ग्राहकों को कार के लिए कुल लागत पर (ऑन-रोड) 90 प्रतिशत तक कर्ज मिलेगा. इसके अलावा बैंक YONO ऐप के जरिये आवेदन करने वाले ग्राहकों को 0.25 प्रतिशत की विशेष ब्याज छूट देगा. YONO (You Only Need One App) एसबीआई की मोबाइल बैंकिंग ऐप है. बयान में कहा गया है कि योनो के ग्राहकों को 7.5 प्रतिशत सालाना की शुरुआती दर पर कार ऋण उपलब्ध होगा.