अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के ग्राहक हैं और अक्सर एटीएम से कैश निकालते हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. SBI ने एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज में बढ़ोतरी की है. यह बदलाव 1 दिसंबर 2025 से लागू हो चुका है और खासतौर पर उन ग्राहकों को प्रभावित करेगा जो दूसरे बैंकों के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं. बैंक के मुताबिक, इंटरचेंज फीस बढ़ने के चलते यह फैसला लिया गया है.

एटीएम चार्ज क्यों बढ़े? (Why did SBI increase ATM charges?)

SBI ने बताया है कि एटीएम/एडीडब्ल्यूएम (Automated Deposit cum Withdrawal Machine) पर लगने वाली इंटरचेंज फीस में बढ़ोतरी हुई है. इसी वजह से बैंक को अपने सर्विस चार्ज के नियमों पर फिर से विचार करना पड़ा. इससे पहले एटीएम चार्ज में बदलाव 1 फरवरी 2025 को किया गया था.

नॉन-SBI एटीएम पर फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट (Free transaction limit at non-SBI ATMs)

SBI सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है. ग्राहक अब भी दूसरे बैंकों के एटीएम से महीने में 5 फ्री फाइनेंशियल और नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. इस बीच फ्री लिमिट के बाद कैश विड्रॉल चार्ज बढ़ाकर ₹23 + GST कर दिया गया है, जो पहले ₹21 + GST था. वहीं, नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन (जैसे बैलेंस चेक) पर चार्ज ₹11 + GST होगा, जो पहले ₹10 + GST था.

SBI सैलरी अकाउंट वालों के लिए क्या बदला? (Latest SBI salary account charges)

सैलरी पैकेज सेविंग्स अकाउंट वालों के लिए बड़ा बदलाव हुआ है. अब नॉन-SBI एटीएम पर महीने में 10 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे. इसमें फाइनेंशियल और नॉन-फाइनेंशियल दोनों तरह के ट्रांजैक्शन शामिल हैं। पहले यह सुविधा अनलिमिटेड थी. अब फ्री लिमिट के बाद कैश विड्रॉल पर ₹23 + GST और नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर ₹11 + GST देना होगा.

बेसिक सेविंग्स अकाउंट पर राहत (Basic Saving Bank Deposit – BSBD account)

SBI के बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट (BSBD) अकाउंट होल्डर्स के लिए अच्छी खबर है. इस कैटेगरी में कोई नया चार्ज नहीं लगाया गया है. मौजूदा सर्विस चार्ज पहले जैसे ही रहेंगे.

SBI एटीएम पर डेबिट कार्ड यूजर्स के लिए चार्ज (Charges for SBI debit card holders at SBI ATMs)

अगर आप SBI का डेबिट कार्ड इस्तेमाल करके SBI के ही एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं, तो कोई बदलाव नहीं किया गया है. मौजूदा चार्ज पहले की तरह ही लागू रहेंगे.

कार्डलेस कैश विड्रॉल (Cardless cash withdrawal at SBI ATMs)

SBI एटीएम से कार्डलेस कैश विड्रॉल सुविधा फिलहाल अनलिमिटेड और फ्री रहेगी. SBI की यह एटीएम चार्ज बढ़ोतरी सीधे तौर पर उन ग्राहकों को प्रभावित करेगी जो दूसरे बैंकों के एटीएम का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में बेहतर होगा कि ग्राहक SBI एटीएम या डिजिटल पेमेंट विकल्पों का ज्यादा इस्तेमाल करें, ताकि एडिशनल चार्ज से बचा जा सके.