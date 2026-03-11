रिटायरमेंट के आखिरी दिन SBI कर्मचारी को मिला ऐसा खास सरप्राइज, फेयरवेल Video देखकर नम हुई लोगों की आंखें

SBI Employee Retirement Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की एक कर्मचारी के रिटायरमेंट का भावुक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में लंबे समय तक बैंक में काम करने वाली कर्मचारी के करियर के आखिरी दिन की झलक दिखाई गई है, जिसने लोगों को भावुक कर दिया. बताया जा रहा है कि यह वीडियो तिरुवनंतपुरम स्थित एसबीआई की एक शाखा का है, जहां कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के आखिरी दिन काम पूरा कर रही थीं.

आखिरी दिन भी पूरी की जिम्मेदारी

वायरल क्लिप में बुजुर्ग कर्मचारी को अपने कंप्यूटर पर बैठकर शांत तरीके से काम पूरा करते हुए देखा जा सकता है. यह वही दिनचर्या थी जिसे वह कई सालों से निभाती आ रही थीं. जब उन्होंने अपना काम खत्म किया तो उनके सहकर्मी उनके डेस्क के पास इकट्ठा हो गए और उनके रिटायरमेंट के इस खास पल को यादगार बनाने लगे.

देखें Video:

साथियों ने दी भावुक विदाई

इसके बाद माहौल भावुक होने के साथ-साथ खुशी भरा भी हो गया. सहकर्मियों ने उन्हें बधाई दी, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं और विदाई के तौर पर उपहार भी दिए. इस दौरान शाखा प्रबंधक ने उन्हें बैंक में उनकी वर्षों की सेवा और समर्पण के लिए एक सम्मान प्रमाण पत्र भी दिया. यह पूरा पल वहां मौजूद सभी लोगों के लिए काफी भावुक और यादगार बन गया.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर रेशमा नाम की यूजर ने 'हैप्पी रिटायरमेंट' कैप्शन के साथ शेयर किया था. देखते ही देखते यह क्लिप वायरल हो गई और हजारों लोगों ने इसे पसंद किया. वीडियो देखने के बाद कई यूजर्स ने भावुक प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ लोगों ने लिखा कि यह वीडियो उन्हें अपने ऑफिस की विदाई के पल याद दिला गया, जबकि कई लोगों ने कहा कि वर्षों तक साथ काम करने वाले सहकर्मियों के बीच एक खास रिश्ता बन जाता है.

