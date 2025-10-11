विज्ञापन
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने पोस्ट में ये घोषणा (The special commemorative coins can be ordered online via Kolkata Mint) की, जिसमें आरएसएस की समर्पण और सामाजिक प्रभाव की एक शताब्दी लंबी यात्रा के महत्व पर प्रकाश डाला गया. 

RSS वाला स्‍पेशल सिक्‍का कैसा दिखता है? भारत माता और स्‍वयंसेवक बनाते हैं खास, घर बैठे मंगवाने का ये है तरीका

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कोलकाता टकसाल ने जो सिक्‍के जारी किए हैं, जिसे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन खरीदा जा सकता है. इसी उपलक्ष्‍य में जारी किए गए डाक टिकट भी खरीदे जाने के लिए एवलेबल हैं. केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एकता और सेवा में अपने योगदान के लिए जाने जाने वाले एक प्रमुख सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन, आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विशेष स्मारक सिक्के और डाक टिकट जारी किए हैं.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने 'एक्स' पर एक पोस्ट के माध्यम से ये घोषणा की, जिसमें आरएसएस की समर्पण और सामाजिक प्रभाव की एक शताब्दी लंबी यात्रा के महत्व पर प्रकाश डाला गया. 

ऑनलाइन ऑर्डर कर मंगवा सकते हैं विशेष सिक्का

विशेष सिक्का 100 रुपये का है, जिसके एक तरफ अशोक स्तंभ का चिन्ह और दूसरी तरफ भारतमाता को नमन करते स्वयंसेवक दिखाई दे रहे हैं. इस सिक्के को कोलकाता मिंट (Kolkata Mint) के जरिए ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया जा सकता है. आरएसएस की विरासत का सम्मान करने के लिए डिजाइन किए गए सिक्के, उत्साही और समर्थकों दोनों के लिए एक बहुमूल्य संग्रहणीय वस्तु बनने की उम्मीद है. 

वहीं डाक टिकट को देशभर में डाक टिकट संग्रह ब्यूरो से लिया जा सकता है. इस बारे में बताया गया कि सिक्कों के साथ जारी किए गए विशेष डाक टिकट देश भर के फिलेटली ब्यूरो से प्राप्त किए जा सकते हैं, जिससे डाक टिकट संग्रहकर्ताओं और आम जनता को इस ऐतिहासिक उपलब्धि का एक अंश प्राप्त करने का अवसर मिलेगा.

सम्‍मान में जारी किए गए सिक्‍के और डाक टिकट 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने इस उपलब्धि के महत्व पर जोर देते हुए एक्स पोस्‍ट में कहा, 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, भारत सरकार ने सेवा, एकता और समर्पण की एक शताब्दी का सम्मान करते हुए विशेष स्मारक सिक्के और डाक टिकट जारी किए हैं.'

इस पहल की व्यापक रूप से सराहना हुई है और कई लोग इसे एक ऐसे संगठन के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि मानते हैं, जिसने एक सदी तक भारत के सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार दिया है.

डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा 1925 में स्थापित आरएसएस, एकता, अनुशासन और निस्वार्थ सेवा के मूल्यों को बढ़ावा देते हुए भारत के सबसे प्रभावशाली संगठनों में से एक बन गया है.

