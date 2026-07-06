महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच सफर होगा आसान, रेलवे ने बढ़ाई स्पेशल ट्रेन की सेवा, जानिए रूट और पूरा शेड्यूल

महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है. यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने सोलापुर और अनकापल्ले के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन सेवाओं की अवधि बढ़ा दी है. इस फैसले से महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच सफर करने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी. रेलवे ने बताया है कि ट्रेनें पहले की तरह ही अपने तय समय, स्टॉपेज और डिब्बों की व्यवस्था के साथ चलती रहेंगी यानी यात्रियों को अपनी यात्रा योजना में किसी तरह का बदलाव नहीं करना पड़ेगा.

रेलवे का कहना है कि इस रूट पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों का विस्तार किया गया है, ताकि लोगों को अधिक सुविधाजनक और सुगम यात्रा मिल सके. यात्री ट्रेन के रूट, स्टॉपेज और समय की जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, NTES या RailOne ऐप के जरिए भी देख सकते हैं.

सोलापुर-अनकापल्ले स्पेशल ट्रेन यात्रियों के लिए अच्छी खबर

महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच चलने वाली सोलापुर-अनकापल्ले स्पेशल ट्रेन की सेवाओं को रेलवे ने आगे बढ़ा दिया है. ट्रेन संख्या 01477 (सोलापुर–अनकापल्ले) अब हर शुक्रवार चलती रहेगी. पहले यह सेवा 10 जुलाई 2026 तक थी, लेकिन अब इसे 17 जुलाई 2026 से 25 सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है. ट्रेन संख्या 01478 (अनकापल्ले–सोलापुर) अब हर शनिवार चलेगी. पहले यह सेवा 11 जुलाई 2026 तक निर्धारित थी, जिसे अब 18 जुलाई 2026 से 26 सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है.

रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए यह फैसला लिया है. ट्रेन के समय, स्टॉपेज और कोच व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए यात्रियों को अपनी यात्रा योजना बदलने की जरूरत नहीं होगी. इससे महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.

ट्रेन किन-किन स्टेशनों से होकर गुजरेगी?

सोलापुर-अनकापल्ले स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी. यात्रा के दौरान यह ट्रेन अनकापल्ले, एलामंचिली, अन्नावरम, सामलकोट जंक्शन, राजामहेंद्रवरम (राजामुंदरी), निदादावोलु जंक्शन, ताडेपल्लीगुडेम, एलुरु, विजयवाड़ा जंक्शन, तेनाली जंक्शन, चिराला, ओंगोल, नेल्लोर, श्रीकालहस्ती, रेणिगुंटा जंक्शन, तिरुपति, पाकाला जंक्शन, पिलेर, मदनापल्ले रोड, कदिरी, धर्मावरम जंक्शन, अनंतपुर, गुंटकल जंक्शन, अदोनी, मंत्रालयम रोड, रायचूर, कृष्णा, यादगीर, वाडी जंक्शन, कलबुर्गी, गणगापुर रोड, दुधानी, अक्कलकोट रोड और सोलापुर जंक्शन जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों से होकर चलेगी.

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