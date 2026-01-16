PM Kisan Yojana: क्या बजट में किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात, 22वीं किस्त में ज्यादा आएगा पैसा? जानें लेटेस्ट अपडेट

PM Kisan 22nd Installment Update: देश का आम बजट जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे आम लोगों और टैक्सपेयर्स के साथ-साथ देश के करोड़ों किसानों की उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं. बढ़ती खेती लागत, खाद बीज और डीजल के महंगे दामों के बीच किसान इस बार बजट 2026 से बड़ी राहत की आस लगाए बैठे हैं. यही वजह है कि इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) को लेकर हो रही है. किसानों को उम्मीद है कि इस बार सरकार पीएम किसान में मिलने वाली किस्त की रकम बढ़ा सकती है.

ऐसे में सवाल यही है कि क्या किसानों के खाते में आने वाला पीएम किसान की 22वीं किस्त (PM Kisan Yojana 22nd Installment) पैसा पहले से ज्यादा होगा और इसको लेकर क्या बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. आइए जानते हैं...

पीएम किसान की 22 वींं किस्त पर अपडेट

देश के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त (PM Kisan Nidhi Yojana 22nd Installment) का इंतजार कर रहे हैं. इस बार सरकार ने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, जिन पर ध्यान नहीं दिया तो 2000 रुपये खाते में आने से पहले ही अटक सकते हैं. इसलिए किसानों के लिए पीएम किसान की अगली किस्त से जुड़े हर अपडेट को जानना जरूरी हो जाता है.

पीएम किसान योजना के तहत अब तक किसानों को 21 किस्तों का फायदा मिल चुका है. पिछली यानी 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयंबटूर से जारी की थी. इसके बाद से ही किसान 22वीं किस्त (PM Kisan Yojana 22th Installment) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

पीएम किसान योजना क्या है?

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में हुई थी. इस योजना का मकसद छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहारा देना है. इसके तहत पात्र किसानों को साल में कुल 6000 रुपये दिए जाते हैं. यह रकम तीन बराबर किस्तों में हर चार महीने पर सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है.

बजट 2026 से किसानों को बड़ी उम्मीद

इस बार पीएम किसान योजना को लेकर चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि 1 फरवरी 2026 को केंद्र सरकार अपना आम बजट पेश करने जा रही है. किसानों को उम्मीद है कि सरकार इस योजना के तहत मिलने वाली सालाना 6000 रुपये की राशि बढ़ा सकती है. बढ़ती खेती लागत के बीच किसान बजट से किसी बड़ी राहत की आस लगाए बैठे हैं.

पीएम किसान की 22वीं किस्त कब आएगी?

पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की तारीख को लेकर अभी सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. हालांकि किस्तों के पुराने पैटर्न को देखें तो हर चार महीने में पैसा भेजा जाता है. ऐसे में माना जा रहा है कि 22वीं किस्त फरवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में जारी हो सकती है. बजट से पहले इसके आने की संभावना कम मानी जा रही है.

इस बार हो रहा ये बड़ा बदलाव, e KYC के साथ Farmer ID जरूरी

पीएम किसान योजना में इस बार सबसे बड़ा बदलाव यूनिक Farmer ID को लेकर किया गया है. सरकार ने साफ कर दिया है कि अब सिर्फ e KYC से काम नहीं चलेगा. जिन किसानों के पास Farmer ID नहीं होगी, उनकी अगली किस्त रोकी जा सकती है.

Farmer ID को किसानों की डिजिटल पहचान माना जा रहा है. इसमें किसान की जमीन की जानकारी, कौन सी फसल बोई जाती है, खेती से जुड़ा डेटा, पशुपालन और आमदनी से जुड़ी जानकारी जुड़ी रहती है. सरकार का मकसद है कि योजना का फायदा सिर्फ सही किसानों तक पहुंचे और फर्जी नामों पर रोक लगे.

इन वजहों से भी रुक सकती है पीएम किसान की अगली किस्त

कई बार किस्त सिर्फ Farmer ID की वजह से नहीं रुकती. आधार और बैंक खाते की जानकारी में गड़बड़ी भी बड़ी वजह बनती है. नाम की स्पेलिंग में फर्क, बैंक खाता बंद होना, IFSC कोड बदल जाना या बैंक KYC पूरा न होना पेमेंट फेल कर सकता है. जमीन के रिकॉर्ड अपडेट न होने पर भी सिस्टम किसान को अपात्र दिखा सकता है.

बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम कैसे चेक करें?

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम पीएम किसान की लिस्ट में है या नहीं, तो इन स्टेप्स को फॉलो करें...

पीएम किसान की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.

वहां Beneficiary List पर क्लिक करें.

इसके बाद राज्य जिला ब्लॉक और गांव चुनकर लिस्ट देख सकते हैं.

अगर नाम लिस्ट में है तो किस्त आने की पूरी संभावना रहती है.

पीएम किसान स्टेटस कैसे चेक करें?

पीएम किसान का स्टेटस चेक करने के लिए pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर Farmer Corner में जाकर Know Your Status पर क्लिक करें.

यहां रजिस्ट्रेशन नंबर और सिक्योरिटी कोड डालें.

मोबाइल पर आए OTP को भरते ही 22वीं किस्त का स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाएगा.

2000 रुपये पाने के लिए तुरंत करें ये काम

अगर आप चाहते हैं कि किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त बिना रुकावट आपके खाते में आए, तो अभी कुछ जरूरी काम पूरे कर लें. सबसे पहले e KYC पूरा करें. इसके साथ ही Farmer ID जरूर बनवा लें. बैंक खाते और जमीन से जुड़ी जानकारी भी अपडेट रखें. थोड़ी सी लापरवाही की तो आप 2000 रुपये की अगली किस्त से वंचित हो सकते हैं.

पीएम किसान योजना से मिलने वाली रकम भले ही छोटी लगे, लेकिन यह खेती के खर्च में बड़ी मदद करती है. ऐसे में अगर अगली किस्त किसी वजह से रुक जाए तो किसान को नुकसान हो सकता है. इसलिए समय रहते जरूरी काम पूरे करना ही समझदारी है.