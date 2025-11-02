विज्ञापन
विशेष लिंक

PM Kisan योजना की 21वीं किस्त किस दिन जारी होगी, क्‍या 5 नवंबर से पहले आएंगे किसानों के खाते में 2000 रुपये?

PM-Kisan: इस बार एक बड़ा बदलाव देखा गया है. पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लगभग 27 लाख किसानों को 2000 रुपये की राशि पहले ही ट्रांसफर की जा चुकी है. इन राज्यों में हाल ही में आई बाढ़ से हुए भारी नुकसान को देखते हुए ऐसा किया गया था.

Read Time: 4 mins
Share
PM Kisan योजना की 21वीं किस्त किस दिन जारी होगी, क्‍या 5 नवंबर से पहले आएंगे किसानों के खाते में 2000 रुपये?

देश के करोड़ों किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की 21वीं किस्त का इंतजार अब खत्म होने वाला है. कुछ रिपोर्ट्स में  के अनुसार, केंद्र सरकार नवंबर के पहले हफ्ते में, यानी 1 से 5 नवंबर के बीच, किसानों के खाते में 2000 रुपये की अगली किस्त ट्रांसफर कर सकती है. अगर ऐसा हुआ तो ये उन किसानों के लिए बड़ी राहत होगी, जो लंबे समय से 21वीं किस्‍त की राशि का इंतजार कर रहे हैं.  

कब आएगी पीएम किसान की 21वीं किस्त?

सरकार की ओर से किस्त जारी करने की आधिकारिक तारीख का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से माना जा रहा है कि 5 नवंबर तक ये राशि ट्रांसफर की जा सकती है. पहले बताया जा रहा था कि ये राशि छठ पर्व के तुरंत बाद ट्रांसफर की जा सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं.

इस बार एक बड़ा बदलाव देखा गया है. पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लगभग 27 लाख किसानों को 2000 रुपये की राशि पहले ही ट्रांसफर की जा चुकी है. इन राज्यों में हाल ही में आई बाढ़ से हुए भारी नुकसान को देखते हुए, केंद्र सरकार ने इन किसानों को राहत के तौर पर किस्त एडवांस में जारी की थी. अब बाकी राज्यों के किसान उम्मीद कर रहे हैं कि उनके खाते में भी जल्द ही राशि पहुंचेगी.

Latest and Breaking News on NDTV

किन किसानों के खाते में नहीं आएंगे पैसे?

अगर आप भी 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो नीचे दिए गए कारणों से आपकी किस्त अटक सकती है. 

  • e-KYC न कराना: सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना e-KYC के भुगतान नहीं किया जाएगा.
  • आधार लिंकिंग: बैंक अकाउंट आधार से लिंक न होना.
  • गलत बैंक डिटेल: IFSC कोड गलत होना, बैंक अकाउंट बंद हो जाना या आवेदन के समय गलत जानकारी देना.

किस्त पाने के लिए तुरंत करना होगा ये काम 

अगर आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी 21वीं किस्त न अटके, तो आज ही ये काम पूरे करें. 

PM Kisan e-KYC: तुरंत PM Kisan पोर्टल या CSC सेंटर पर जाकर e-KYC पूरी करें.

बैंक अकाउंट चेक: सुनिश्चित करें कि आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है और सक्रिय है.

Latest and Breaking News on NDTV

लाभार्थी सूची (Beneficiary List) में नाम चेक करें

  • pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
  • 'Kisan Corner' सेक्शन में 'Beneficiary List' पर क्लिक करें.
  • अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव चुनें.
  • 'रिपोर्ट प्राप्त करें' पर क्लिक करके अपना नाम सूची में देखें.

सरकार का लक्ष्य है कि इस बार हर योग्य किसान के खाते में समय पर PM Kisan Yojana की 21वीं किस्त पहुंचे. इसलिए सभी जरूरी प्रक्रियाएँ जल्द से जल्द पूरी कर लें.

Latest and Breaking News on NDTV

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

PM किसान योजना की 21वीं किस्त कब जारी हो सकती है?

आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नवंबर के पहले सप्ताह (1 से 5 नवंबर) के बीच राशि ट्रांसफर होने की पूरी संभावना है.

किन किसानों को 21वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी?

जिन किसानों ने अभी तक e-KYC पूरी नहीं की है, या जिनका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, उनकी किस्त रुक सकती है.

क्या बिहार चुनाव का किस्त जारी होने पर कोई असर पड़ेगा?

नहीं, चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बावजूद, सरकार पहले से चल रही योजनाओं की किस्तें जारी कर सकती है. 5 नवंबर तक राशि आने की उम्मीद है.

मैं लाभार्थी सूची में नाम कैसे चेक कर सकता हूं?

आप आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर 'Kisan Corner' सेक्शन में 'Beneficiary List' पर क्लिक करके और अपनी जानकारी भरकर सूची में अपना नाम देख सकते हैं.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PM-KISAN Latest News, PM Kisan 21st Installment, PM Kisan 21 Kist Kab Aayegi, PM Kisan, PM Kisan Scheme News
Get App for Better Experience
Install Now