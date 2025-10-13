पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, टंकी फुल करवाने से पहले चेक करें दिल्ली-मुंबई से लेकर बिहार-यूपी तक की ताजा कीमतें

Petrol and Diesel Rate Today in India: आप गाड़ी की टंकी फुल करवाने के लिए पेट्रोल पंप जाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. देश भर में तेल कंपनियों ने पेट्रोल- डीजल की नई कीमतें जारी कर दी हैं. सरकारी तेल कंपनियां हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल (Petrol And Diesel Prices In India) के नए रेट अपडेट करती हैं और इनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है. इसलिए अगर आप गाड़ी में तेल भरवाने जा रहे हैं तो पहले यह जान लेना बेहतर होगा कि आज आपके शहर में पेट्रोल (Petrol Price Today) और डीजल (Diesel Price Today) किस भाव पर मिल रहा है.

देश के बड़े शहरों में पेट्रोल-डीजल का लेटेस्ट प्राइस

सरकारी तेल कंपनियों ने 13 अक्टूबर 2025 के लिए देश के चार बड़े शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है. आज दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपये और डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. मुंबई में पेट्रोल 103.50 रुपये और डीजल 90.03 रुपये प्रति लीटर है. कोलकाता में पेट्रोल 105.41 रुपये और डीजल 91.02 रुपये पर बिक रहा है. वहीं चेन्नई में पेट्रोल 10 पैसे बढ़कर 100.90 रुपये और डीजल 10 पैसे बढ़कर 92.48 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

बिहार- यूपी सहित इन राज्यों में आज पेट्रोल-डीजल का दाम

राज्यों की बात करें तो बिहार में आज पेट्रोल 106.94 रुपये और डीजल 93.20 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

यूपी में पेट्रोल 95.56 रुपये और डीजल 88.72 रुपये प्रति लीटर पर उपलब्ध है.

झारखंड में पेट्रोल 99.16 रुपये और डीजल 93.89 रुपये प्रति लीटर है.

पश्चिम बंगाल में पेट्रोल 105.52 रुपये और डीजल 92.11 रुपये प्रति लीटर है.

महाराष्ट्र में आज पेट्रोल का रेट 105.50 रुपये और डीजल का रेट 92.03 रुपये प्रति लीटर है.



हर रोज क्यों बदलते रहते हैं तेल के भाव?

तेल की कीमतों में बजलाव कई चीजों पर निर्भर करती हैं. जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें, डॉलर के मुकाबले रुपये का एक्सचेंज रेट और केंद्र के साथ-साथ सरकार की ओर से लगाया जाने वाल टैक्स. अगर डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत घटती है तो पेट्रोल-डीजल महंगा हो जाता है.

अपने शहर का लेटेस्ट रेट ऐसे चेक करें, SMS से मिलेगी जानकारी

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके शहर में आज पेट्रोल-डीजल का कितना दाम है तो यह बेहद आसान है. आप इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर तुरंत लेटेस्ट रेट देख सकते हैं.घर बैठे पेट्रोल-डीजल (Petrol and Diesel Rate Today in India) का रेट जानने के लिए आप SMS सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं.

अगर इंडियन ऑयल के कस्टमर हैं तो RSP के साथ शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेज सकते हैं. अगर BPCL के कस्टमर हैं तो RSP लिखकर 9223112222 नंबर पर भेजकर पेट्रोल-डीजल के लेटेस्ट दाम जान कर सकते हैं. वहीं, अगर HPCL के कस्टमर हैं तो आप HP Price लिखकर 9222201122 नंबर पर भेजकर पेट्रोल और डीजल के दाम पता कर सकते हैं.