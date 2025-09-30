Petrol-Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, आपके शहर में सस्ता हुआ या महंगा? फटाफट करें चेक

Petrol Diesel Price On September 30 : देश भर में आज 30 सितंबर को पेट्रोल और डीजल के दाम अपडेट कर दिए गए हैं. जिससे देश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया है, जबकि कुछ शहरों में इनकी कीमतें बढ़ी हैं. आपको बता दें कि तेल कंपनियों द्वारा हर दिन पेट्रोल और डीजल (Petrol And Diesel Prices In India) के नए रेट जारी किए जाते हैं. ये कीमतें रोजाना सुबह 6 बजे अपडेट होती हैं. हर रोज बदलते तेल के दामों के बीच ये जानना बेहद जरूरी है कि आज आपके शहर में पेट्रोल (Petrol Price Today) और डीजल (Diesel Price Today) की कीमत क्या है.

अगर आप अपनी गाड़ी की टंकी फुल करवाने की सोच रहे हैं, तो पहले यह जान लें कि आपके शहर में आज पेट्रोल-डीजल कितने रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.तो चलिए जानते हैं ..

देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल का भाव (Petrol-Diesel Price Today)

शहरों के नाम पेट्रोल की कीमत/लीटर डीजल की कीमत/लीटर दिल्ली 94.77 87.67 मुंबई 103.50 90.03 कोलकाता 105.41 92.02 चेन्नई 100.80 92.39

बिहार सहित इन राज्यों में पेट्रोल-डीजल हुआ सस्ता (Petrol-Diesel Rate Today)

राज्य स्तर पर बात करें तो आज बिहार में पेट्रोल 106.94 रुपये प्रति लीटर और डीजल 6 पैसे घटकर 93.14 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

आंध्र प्रदेश में पेट्रोल 20 पैसे घटकर 109.49 रुपये प्रति लीटर और डीजल 19 पैसे घटकर 97.32 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

मध्यप्रदेश में पेट्रोल के दाम 42 पैसे घटकर 106.53 रुपये प्रति लीटर और डीजल 38 पैसे घटकर 91.89 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

राजस्थान में पेट्रोल 51 पैसे घटकर 105.16 रुपये प्रति लीटर और डीजल 46 पैसे घटकर 90.61 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

इसके अलावा गुजरात और हिमाचल में भी कीमतें मामूली तौर पर कम हुई हैं.



इन राज्यों में पेट्रोल-डीजल हुआ महंगा (Petrol-Diesel Price Today)