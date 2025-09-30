विज्ञापन
विशेष लिंक

Petrol-Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, आपके शहर में सस्ता हुआ या महंगा? फटाफट करें चेक

Petrol Diesel Price Today 30 September 2025: अगर आप अपनी गाड़ी की टंकी फुल करवाने की सोच रहे हैं, तो पहले यह जान लें कि आपके शहर में आज पेट्रोल-डीजल कितने रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

Read Time: 3 mins
Share
Petrol-Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, आपके शहर में सस्ता हुआ या महंगा? फटाफट करें चेक
Petrol and Diesel Rate Today in India: तेल कंपनियों द्वारा हर दिन पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी किए जाते हैं.
नई दिल्ली:

Petrol Diesel Price On September 30 : देश भर में आज 30 सितंबर को पेट्रोल और डीजल के दाम अपडेट कर दिए गए हैं. जिससे देश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया है, जबकि कुछ शहरों में इनकी कीमतें बढ़ी हैं. आपको बता दें कि तेल कंपनियों द्वारा हर दिन पेट्रोल और डीजल (Petrol And Diesel Prices In India) के नए रेट जारी किए जाते हैं. ये कीमतें रोजाना सुबह 6 बजे अपडेट होती हैं. हर रोज बदलते तेल के दामों के बीच ये जानना बेहद जरूरी है कि आज आपके शहर में पेट्रोल (Petrol Price Today) और डीजल (Diesel Price Today) की कीमत क्या है.

अगर आप अपनी गाड़ी की टंकी फुल करवाने की सोच रहे हैं, तो पहले यह जान लें कि आपके शहर में आज पेट्रोल-डीजल कितने रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.तो चलिए जानते हैं .. 

देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल का भाव (Petrol-Diesel Price Today)

शहरों के नामपेट्रोल की कीमत/लीटरडीजल की कीमत/लीटर
दिल्ली94.7787.67
मुंबई103.5090.03
कोलकाता105.4192.02
चेन्नई100.8092.39

बिहार सहित इन राज्यों में पेट्रोल-डीजल हुआ सस्ता (Petrol-Diesel Rate Today)

  • राज्य स्तर पर बात करें तो आज बिहार में पेट्रोल 106.94 रुपये प्रति लीटर और डीजल  6 पैसे घटकर 93.14 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.
  • आंध्र प्रदेश में पेट्रोल 20 पैसे घटकर 109.49 रुपये प्रति लीटर और डीजल 19 पैसे घटकर 97.32  रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.
  • मध्यप्रदेश में पेट्रोल के दाम 42 पैसे घटकर 106.53 रुपये प्रति लीटर और डीजल 38 पैसे घटकर 91.89 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. 
  • राजस्थान में पेट्रोल 51 पैसे घटकर 105.16 रुपये प्रति लीटर और डीजल 46 पैसे घटकर 90.61 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.
  • इसके अलावा गुजरात और हिमाचल में भी कीमतें मामूली तौर पर कम हुई हैं.

 
इन राज्यों में पेट्रोल-डीजल हुआ महंगा (Petrol-Diesel Price Today) 

  • महाराष्ट्र में पेट्रोल 45 पैसे बढ़कर 104.93 रुपये प्रति लीटर और डीजल 43 पैसे बढ़कर 91.46 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.
  • पंजाब में पेट्रोल 78 पैसे बढ़कर 98.50 रुपये प्रति लीटर और डीजल 75 पैसे बढ़कर 88.30 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.
  • यूपी में पेट्रोल के दाम 19 पैसे बढ़कर 94.97 रुपये प्रति लीटर और डीजल 22 पैसे बढ़कर 88.14 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.
  • तेलंगाना में पेट्रोल 60 पैसे बढ़कर 107.67 रुपये प्रति लीटर और डीजल 55 पैसे बढ़कर 95.88 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.
  • पश्चिम बंगाल में पेट्रोल 42 पैसे बढ़कर 106.13 रुपये प्रति लीटर और डीजल 39 पैसे बढ़कर 92.68  रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Petrol Diesel Price, Petrol Diesel Rate, Petrol Price Today, Diesel Price Today
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com