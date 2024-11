Petrol Diesel Price: 1 नवंबर को बदल गए पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें कहां हुआ महंगा कहां सस्ता

Petrol Diesel Rate Today: आज 1 नवंबर को तेल कंपनियों ने देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में बदलाव किया है. इस बदलाव के बाद देश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया है, जबकि कुछ शहरों में इनकी कीमतें बढ़ गई हैं.आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल (Petrol And Diesel Prices In India) की कीमतें हर दिन बदलती रहती हैं. ये कीमतें रोजाना सुबह 6 बजे अपडेट की जाती हैं. तेल के दामों में होने वाले बदलाव का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता है. इसलिए, यह जानना जरूरी है कि आज आपके शहर में पेट्रोल (Petrol Price Today) और डीजल (Diesel Price Today) किस भाव पर मिल रहा है.

देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल के भाव (Petrol-Diesel Price)

दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये और डीजल 87.62 रुपये प्रति लीटर है.

मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.44 रुपये और डीजल 89.97 रुपये प्रति लीटर है.

कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104.95 रुपये और डीजल 91.76 रुपये प्रति लीटर है.

चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.98 रुपये और डीजल 92.56 रुपये प्रति लीटर है.

बिहार में पेट्रोल 44 पैसे और डीजल 41 पैसे महंगा

राज्य स्तर पर पेट्रोल-डीजल के भाव की बात करें तो आज आज बिहार में पेट्रोल (Petrol Price in Bihar Today) 8 पैसे बढ़कर 106.94 रुपये प्रति लीटर और डीजल (Diesel Price in Bihar) 20 पैसे बढ़कर 93.80 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. महाराष्ट्र में पेट्रोल के दाम (Petrol Price In Maharashtra Today) 40 पैसे बढ़कर 104.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल (Diesel Price in Maharashtra Today) 39 पैसे बढ़कर 91.28 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

हालांकि, यूपी में पेट्रोल 21 पैसे घटकर 94.65 रुपये प्रति लीटर और डीजल 25 पैसे घटकर 87.73 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

क्यों बदलते रहते हैं तेल के दाम?

तेल के दाम कई कारकों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि:

कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ता है.

कर: सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर भी तेल की कीमतों को प्रभावित करते हैं.

डॉलर के मुकाबले रुपये का मूल्य: रुपये के कमजोर होने से तेल महंगा हो जाता है.

कैसे पता करें अपने शहर में क्या है रेट?

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) की वेबसाइट: https://iocl.com/

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) की वेबसाइट: https://www.bharatpetroleum.in/

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) की वेबसाइट: https://www.hindustanpetroleum.com/