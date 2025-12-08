विज्ञापन
PAN Card डाउनलोड करने के नाम पर धोखाधड़ी का नया जाल, भूलकर भी न करें ये काम, वरना अकाउंट हो जाएगा खाली!

PAN card scam: अगर आपके पास भी हाल ही में ई-पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए कोई ईमेल आया है, तो सावधान हो जाइए. पीआईबी और आयकर विभाग ने लोगों को ऐसी धोखाधड़ी से बचने के लिए तुरंत ये कदम उठाने की सलाह दी है.

PAN Card Download: जालसाज पैन कार्ड डाउनलोड करने के बहाने फर्जी मेल भेजकर लोगों के सिस्टम तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं.
नई दिल्ली:

स्कैमर्स धोखाधड़ी करने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं. कभी वे कॉल करके बैंक कर्मी, पुलिस कर्मी आदि बनने का नाटक करते हैं, तो कभी वे आपको तरह-तरह के डॉक्यूमेंट भेजकर आपके फोन तक पहुंच बनाने की कोशिश में रहते हैं. पैन कार्ड डाउनलोड कराने के बहाने अभी नए तरीके से फ्रॉड की कोशिश हो रही है.अब ये जालसाज पैन कार्ड डाउनलोड करने के बहाने फर्जी मेल भेजकर लोगों के सिस्टम तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं. क्या आपके पास भी ई-पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए मेल आया है?

अगर आपके पास भी हाल ही में ई-पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए कोई ईमेल आया है, तो सावधान हो जाइए. 

PIB और आयकर विभाग की चेतावनी, कभी न करें ये काम

पीआईबी (PIB) ने ऐसे मेल को फर्जी (Fake) बताया है. अगर आप इस तरह के मेल को खोलते हैं या अटैचमेंट डाउनलोड  करते हैं तो इससे आपके फोन या कंप्यूटर को भारी नुकसान हो सकता है.पीआईबी ने बताया कि क्या आपको भी ई-पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए कोई ईमेल मिला है?

पीआईबी ने फैक्ट चेक में पाया कि यह ईमेल फर्जी है. ऐसे किसी भी ईमेल, लिंक, कॉल या एसएमएस का जवाब न दें, जिसमें आपसे वित्तीय और संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए कहा गया हो.

इनकम टैक्स विभाग की तरफ से कहा गया है कि आयकर विभाग ई-मेल के माध्यम से विस्तृत व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगता है. आयकर विभाग आपके पिन नंबर, पासवर्ड, या क्रेडिट कार्ड, बैंक, या अन्य वित्तीय खातों के लिए समान पहुंच संबंधी जानकारी मांगने वाला ई-मेल नहीं भेजता है.

ये 3 गलतियाँ जो आपको बना सकती हैं कंगाल

आयकर विभाग ने लोगों को ऐसी धोखाधड़ी से बचने के लिए तुरंत ये कदम उठाने की सलाह दी है:

  1. किसी भी अटैचमेंट को न खोलें: यदि आपको आयकर विभाग द्वारा अधिकृत होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति से ईमेल प्राप्त होता है, तो किसी भी अटैचमेंट को न खोलें. इसमें वायरस/कोड हो सकता है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है.
  2. संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें: किसी भी लिंक पर क्लिक न करें. यदि आपने किसी संदिग्ध ईमेल या फ़िशिंग वेबसाइट के लिंक पर क्लिक किया है, तो बैंक खाते, क्रेडिट कार्ड विवरण जैसी गोपनीय जानकारी दर्ज न करें.
  3. वित्तीय जानकारी साझा न करें: ऐसे किसी भी ईमेल, लिंक, कॉल या एसएमएस का जवाब न दें, जिसमें आपसे वित्तीय और संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए कहा गया हो.

धोखाधड़ी बचने के लिए क्या करें?

  • एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटी-स्पाइवेयर, और फायरवॉल का इस्तेमाल करें और उन्हें अपडेट रखें.
  • कुछ फिशिंग ईमेल में ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी जानकारी के बिना इंटरनेट पर आपकी गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं.
  • याद रखें कि फिशर्स, लिंक को वास्तविक जैसा बना सकते हैं, लेकिन यह वास्तव में आपको विभिन्न फर्जी वेबसाइटों पर भेज देता है.
