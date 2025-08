PAN Card में नाम, पता या मोबाइल नंबर बदलना है? घर बैठे हो जाएगा काम, जानिए पूरा प्रोसेस और फीस

अगर आपके PAN कार्ड में नाम, पता, मोबाइल नंबर या जन्मतिथि में कोई गलती है, तो अब उसे ठीक करवाना पहले से काफी आसान हो गया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दो पोर्टल्स के जरिए यह सुविधा दी है- NSDL (Protean eGov) और UTIITSL. आप चाहें तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन फॉर्म भरकर नजदीकी PAN सेंटर में जमा कर सकते हैं.

PAN कार्ड अपडेट करने का ये प्रोसेस पूरी तरह डिजिटल है और आप घर बैठे कुछ स्टेप्स फॉलो करके नाम, पता, मोबाइल नंबर या दूसरी जानकारी में सुधार कर सकते हैं.

ऑनलाइन PAN अपडेट करने का तरीका

अगर आप ऑनलाइन PAN अपडेट करना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करें:

सबसे पहले NSDL (Protean eGov) या UTIITSL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

"Changes/Correction in PAN" ऑप्शन सिलेक्ट करें.

PAN नंबर, नाम, जन्मतिथि और ईमेल जैसी बेसिक जानकारी भरें.

इसके बाद 15 अंकों का एक टोकन नंबर जनरेट होगा.

अब जिस डिटेल में बदलाव करना है, उसे सिलेक्ट करें और सही जानकारी भरें.

जरूरी डॉक्युमेंट्स जैसे पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ, जन्मतिथि का सबूत, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें.

फीस का ऑनलाइन पेमेंट करें और फॉर्म सबमिट करें.

आखिरी में acknowledgement स्लिप डाउनलोड करें. इसी से आप आगे चलकर अपडेट का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं.

PAN अपडेट करने की ऑफलाइन प्रोसेस

"Request for New PAN Card or/and Changes or Correction in PAN Data" नाम का फॉर्म भरें और नजदीकी PAN सेंटर में जमा करें. इसके साथ पहचान, एड्रेस और जन्मतिथि का प्रूफ और पुराना PAN कार्ड लगाना जरूरी है. फीस जमा करने के बाद एक acknowledgement स्लिप मिलती है जिससे आप अपना अपडेट ट्रैक कर सकते हैं.

PAN अपडेट करने की फीस

सिर्फ ई-पैन (PDF फॉर्मेट में): भारत में रहने वालों के लिए करीब 101 रुपए (GST सहित), विदेश में रहने वालों के लिए लगभग 1018 रुपए

फिजिकल PAN कार्ड: भारत में रहने वालों के लिए करीब 110 रुपए, और विदेश में रहने वालों के लिए लगभग 1020 रुपए

अगर आप फोटो, सिग्नेचर या दूसरे बायोमेट्रिक बदलाव भी करवाना चाहते हैं तो फीस थोड़ी बदल सकती है.

अपडेटेड PAN कार्ड कितने दिन में मिलेगा?

सभी डॉक्युमेंट्स सही तरीके से सबमिट करने के बाद आमतौर पर 15 से 20 वर्किंग डेज में नया या अपडेटेड PAN कार्ड मिल जाता है. अगर कोई डॉक्युमेंट मिसिंग हो या जानकारी अधूरी हो, तो प्रोसेस में थोड़ा और वक्त लग सकता है.

ई-पैन और फिजिकल कार्ड में क्या फर्क है?

अगर आपने फिजिकल PAN कार्ड चुना है, तो ई-पैन अपने आप आपको ईमेल से भेज दिया जाएगा. लेकिन अगर सिर्फ ई-पैन सिलेक्ट किया है, तो फिजिकल कार्ड नहीं मिलेगा.

PAN अपडेट से जुड़े कुछ जरूरी सवाल

सवाल: क्या मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है?

जवाब: हां, क्योंकि पूरा प्रोसेस OTP वेरिफिकेशन के जरिए होता है. बिना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के आप अपडेट पूरा नहीं कर पाएंगे.

सवाल: क्या PAN अपडेट में PAN नंबर बदल जाता है?

जवाब: नहीं, PAN नंबर वही रहता है. सिर्फ आपकी जानकारी करेक्ट की जाती है.

सवाल: कितना वक्त लगता है?

जवाब: औसतन 2 से 3 हफ्ते में फिजिकल कार्ड मिल जाता है. ई-पैन कुछ ही दिनों में मेल पर आ जाता है.

अगर आपके PAN कार्ड में कोई गलती है, तो उसे नजरअंदाज करने की बजाय जल्दी ठीक करवा लें. अब पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है और कुछ ही दिनों में नया अपडेटेड PAN कार्ड मिल जाता है. PAN से जुड़ी हर फाइनेंशियल एक्टिविटी में सही जानकारी होना बेहद जरूरी है.

