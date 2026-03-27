Noida Airport: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कब शुरू होगी टिकट बुकिंग, पहले चरण में इन रूट्स पर शुरू होंगी उड़ान सेवाएं

Noida Airport Ticket Booking: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उद्घाटन के लिए तैयार है. यह एयरपोर्ट दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) के बाद क्षेत्र का दूसरा बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण (फेज‑1) का उद्घाटन करेंगे. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत में हवाई यात्रा को एक नया रूप देने जा रहा है. ऐसे में सबको इंतजार है कि यहां से उड़ानों के लिए टिकट बुकिंग कब से शुरू होने वाली है. चलिए आपको बताते हैं नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान के लिए टिकट कब से शुरू होगी और यहां से किन जगहों की उड़ानें शुरू होंगी.

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नोएडा एयरपोर्ट पर कब से शुरू होगी टिकट बुकिंग

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 28 मार्च को पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे. इसके पहले चरण की उड़ानों के लिए टिकट बुकिंग अप्रैल या मई 2026 से शुरू होगी. यह आधुनिक एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे के पास स्थित है. एयरपोर्ट से शुरू होने वाली उड़ानों के लिए टिकट बुकिंग उद्घाटन के कुछ दिनों बाद से शुरू कर दी जाएगी. इससे यात्रियों को पहले से टिकट बुक करने का मौका मिलेगा और उन्हें यात्रा की बेहतर और आसान योजना बनाने में मदद होगी.

शुरुआती चरण में जेवर एयरपोर्ट से कुल 30 उड़ानें शुरू की जाएगी. इनमें 3 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शामिल होंगी, जो ज्यूरिख, सिंगापुर और दुबई के लिए होंगी. इसके अलावा 25 घरेलू उड़ानें देश के प्रमुख शहरों को जोड़ेगी, जिससे पूरे भारत में बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी. यह एयरपोर्ट यात्रियों के साथ‑साथ कार्गो सेवाओं के लिए भी तैयार किया गया है. इससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी और नोएडा व ग्रेटर नोएडा के लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी, जिन्हें अब तक उड़ानों के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता था.

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के निवासियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा. अब तक यहां के लोगों को उड़ान पकड़ने के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट तक लंबा सफर करना पड़ता था, लेकिन अब यमुना एक्सप्रेसवे पर स्थित इस नए एयरपोर्ट के कारण यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा.