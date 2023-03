टोल प्लाजा पर कब-कब आप बिना रुपया दिए पार कर सकते हैं टोल, जानें

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का टोल पर समय का नियम जानें Toll plaza timing rule for vehicles by NHAI

Toll plaza timing rule for vehicles by NHAI: टोल प्लाजा पर ज्यादा समय बरबाद न हो और लोगों को दिक्कत न हो इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highway Authority of India) समय समय पर नियम बनाता रहता है. यही कारण है कि सभी वाहनों पर फासटैग (Fashtag compulsory by NHAI) अनिवार्य कर दिया गया. साथ ही सरकार के खजाने में करोड़ों रुपये केवल इस आदेश से आ गए कि सभी वाहनों पर फासटैग होना ही चाहिए. इसके लिए सभी को एक स्टीकर खरीदना पड़ा और यह स्टीक गाड़ी की आगे की विंडस्कीन में लगाना पड़ा. इस स्टीकर के जरिए स्कैनिंग आसान है और गाड़ियों को टोल के लिए खड़ा नहीं होना होगा.