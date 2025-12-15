विज्ञापन
New Labour Codes: सिर्फ 4 दिन काम और 3 दिन की छुट्टी! क्या भारत में लागू होगा 4-डे वर्क वीक? हर कर्मचारी को जानना है जरूरी

New Labour Law: सरकार ने 21 नवंबर 2025 को 29 पुराने लेबर कानूनों को खत्म कर चार नए लेबर कोड्स लागू किए हैं. इनका मकसद कर्मचारियों के अधिकारों को आसान और मजबूत बनाना है.

New Labour Codes 2025: नए नियमों के मुताबिक. अगर कोई कर्मचारी चार दिन काम करता है तो एक दिन में उसका काम का समय 12 घंटे तक हो सकता है.
नई दिल्ली:

अगर आप भी चाहते हैं कि हफ्ते में सिर्फ चार दिन ऑफिस जाना पड़े और तीन दिन पूरे आराम के मिलें तो यह खबर आपके लिए है. सोशल मीडिया से लेकर ऑफिस तक लोगों के मन में एक ही सवाल घूम रहा है कि क्या भारत में अब फोर डे वर्क वीक लागू होने वाला है. नए लेबर कोड्स के बाद यह चर्चा और तेज हो गई है. भारत में ज्यादातर सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में अभी पांच दिन का वर्क सिस्टम चलता है. लेकिन हाल ही में नए लेबर कोड्स को लेकर ऐसी चर्चा तेज हो गई है कि अब चार दिन काम और तीन दिन छुट्टी का ऑप्शन मिल सकता है. इसी वजह से कर्मचारियों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में ऐसा होगा और किन शर्तों पर यह संभव है.

श्रम मंत्रालय ने क्या कहा है

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक जानकारी साझा की थी. इसमें मंत्रालय ने साफ किया कि नए लेबर कोड्स के तहत काम के घंटे को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है. मंत्रालय ने बताया कि अगर कोई कंपनी चाहे तो  चार दिन काम और तीन दिन छुट्टी का सिस्टम अपना सकती है लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं.

चार दिन काम करने का नियम क्या है?

नए नियमों के मुताबिक. अगर कोई कर्मचारी चार दिन काम करता है तो एक दिन में उसका काम का समय 12 घंटे तक हो सकता है. इसमें काम के बीच मिलने वाला ब्रेक भी शामिल होता है.

हफ्ते के कुल काम के घंटे नहीं बदले

यह समझना बहुत जरूरी है कि हफ्ते के कुल काम के घंटे नहीं बदले हैं.लेबर मंत्रालय ने साफ कहा है कि हफ्ते में काम के कुल घंटे अब भी 48 ही रहेंगे.इसका मतलब यह है कि चाहे आप पांच दिन काम करें या चार दिन कुल 48 घंटे ही काम करना होगा.चार दिन काम करने पर रोज के घंटे बढ़ जाएंगे और पांच दिन काम करने पर रोज के घंटे कम रहेंगे.

12 घंटे से ज्यादा काम किया तो क्या मिलेगा पैसा?

अगर किसी कर्मचारी से एक दिन में तय समय से ज्यादा काम कराया जाता है तो उसे ओवरटाइम का पैसा देना जरूरी होगा. नए लेबर कोड्स के मुताबिक ओवरटाइम के लिए कर्मचारी को दोगुनी सैलरी देना होगा. यह नियम चार दिन वाले सिस्टम में भी लागू रहेगा.

सरकार ने 21 नवंबर 2025 को 29 पुराने लेबर कानूनों को खत्म कर चार नए लेबर कोड्स लागू किए हैं. इनका मकसद कर्मचारियों के अधिकारों को आसान और मजबूत बनाना है.सरकार के मुताबिक नए लेबर कोड्स से कर्मचारियों को समय पर सैलरी ग्रेच्युटी तय काम के घंटे बेहतर सेफ्टी नियम और फ्री हेल्थ सुविधाएं मिलेंगी. इससे काम करने का माहौल ज्यादा सुरक्षित और साफ होगा.

