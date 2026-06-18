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छपरा से दिल्ली जाना होगा और आसान, 19 जून से चलेगी एक्सप्रेस ट्रेन, जानें रूट, टाइम और स्टॉपेज

दिल्ली से छपरा आने-जाने वालों के लिए अच्छी खबर है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 19 जून को नई छपरा-आनंद विहार साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ करेंगे.

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छपरा से दिल्ली जाना होगा और आसान, 19 जून से चलेगी एक्सप्रेस ट्रेन, जानें रूट, टाइम और स्टॉपेज
नई छपरा-आनंद विहार साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन
file photo

दिल्ली और छपरा के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है. अब दोनों शहरों के बीच यात्रा और भी आसान होने जा रही है, क्योंकि जल्द ही छपरा-आनंद विहार साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत होने वाली है. इस नई ट्रेन सेवा का शुभारंभ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी संयुक्त रूप से करेंगे. इस मौके पर क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए कई और रेल परियोजनाओं व नई सेवाओं की घोषणा भी की जा सकती है, जिससे यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद है. चलिए आपको बताते हैं छपरा से दिल्ली के लिए नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का समय क्या होगा और ट्रेन के स्टॉपेज क्या होंगे.

कब शुरू होगी छपरा-आनंद विहार साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन

रेलवे छपरा से दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल के लिए 19 जून को एक नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ कर रहा है. यह ट्रेन बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के यात्रियों के लिए दिल्ली की यात्रा को बेहद आसान बनाएगी.

रूट, स्टॉपेज और टाइमिंग

यह नई ट्रेन छपरा से रवाना होकर बलिया, मऊ, आजमगढ़, लखनऊ और कानपुर के रास्ते आनंद विहार टर्मिनल (दिल्ली) तक पहुंचेगी. इस ट्रेन के प्रमुख स्टॉपेज में बलिया, मऊ और आजमगढ़ मुख्य हैं. उद्घाटन के दिन की टाइमिंग और नियमित समय-सारिणी रेलवे द्वारा Indian Railways के माध्यम से जारी की जाएगी.

अन्य ट्रेन विकल्प और बुकिंग

छपरा से नई दिल्ली और आनंद विहार के लिए पहले से ही कई ट्रेनें चल रही हैं, जैसे कि Bihar Sampark Kranti, Vaishali Express और Swatantra Senani Express आदि. आप अपनी यात्रा की तारीख के अनुसार इन ट्रेनों में भी टिकट बुक कर सकते हैं.

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