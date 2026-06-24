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नवजात शिशु को मिलेगी 1-1 ग्राम की सोने की अंगूठी, तमिलनाडु में 15 सितंबर से लागू होगी नई योजना, जानिए डिटेल

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय अपने राज्य के लोगों को तोहफा देने का ऐलान किया है. 15 सितंबर से ‘थाई ममन गोल्ड रिंग स्कीम’ जिसके तहत सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों को एक ग्राम की सोने की अंगूठी मिलेगी.

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नवजात शिशु को मिलेगी 1-1 ग्राम की सोने की अंगूठी, तमिलनाडु में 15 सितंबर से लागू होगी नई योजना, जानिए डिटेल
तमिलनाडु में नवजात बच्चों को मिलेगी सोने की अंगूठी
Photo Credit: NDTV

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और टीवीके (TVK) प्रमुख विजय ने अपने राज्य के लोगों को एक अनोखा तोहफा देने का ऐलान किया है. अब इसकी चर्चा पूरे देशभर में हो रही है. मुख्यमंत्री विजय ने एक नई योजना ‘थाई ममन गोल्ड रिंग स्कीम' (Thai Maman Gold Ring Scheme) शुरू करने का ऐलान किया है. इसके तहत सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों को एक ग्राम की सोने की अंगूठी उपहार में दी जाएगी. इस अंगूठी की कीमत आज की दर से 13,600 रुपये होगी. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

स्कीम के लिए बजट

तमिलनाडु सरकार 'थाई ममन गोल्ड रिंग स्कीम' (Thai Maman Gold Ring Scheme) के लिए हर साल 755.83 करोड़ रुपये खर्च करेगी. साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इसे लागू करने के लिए तुरंत टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं.

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किन बच्चों को मिलेगा फायदा?

सरकार ने कहा कि विजय इस योजना को आधिकारिक तौर पर 15 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्री सी.एन. अन्नादुरई की जयंती के मौके पर शुरू करेंगे, लेकिन यह योजना 22 जून (विजय के जन्मदिन) से ही लागू मानी जाएगी. गौरतलब है कि 22 जून 2026 यानी मुख्यमंत्री विजय के जन्मदिन से सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों को इस योजना का फायदा मिलेगा.

'थाई मामन सीर' परंपरा से प्रेरित है योजना

सरकारी बयान के मुताबिक, यह योजना तमिल संस्कृति की 'थाई मामन सीर' परंपरा से प्रेरित है, जिसमें बच्चे के मामा नवजात को उपहार और आशीर्वाद देते हैं. इसी परंपरा के तहत अब सरकार खुद मामा की भूमिका निभाएगी और हर नवजात बच्चे को प्यार, देखभाल और स्वागत के रूप में 1 ग्राम सोने की अंगूठी देगी. सरकारी आदेश में कहा गया है, 'सरकारी चिकित्सा संस्थानों में पैदा होने वाले बच्चों के लिए एक ग्राम सोने की अंगूठी, 'थाइमामन थंगा मोथिरम थिट्टम' योजना के तहत बच्चे के जन्म की खुशी और मातृत्व के महत्व का जश्न मनाने के साथ-साथ, सराहना और याद का प्रतीक है.'

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