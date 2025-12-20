मेरी सैलरी 50,000 से कम है, कौन-सी कार लेना सही रहेगा, लोन की EMI कितनी देनी होगी?

भारतीयों का आमतौर पर घर के बाद कार खरीदना सबसे बड़ा सपना होता है. देश में फिलहाल गाड़ियों की कीमतें 4-5 लाख रुपए से शुरू होती हैं. ऐसे में कार खरीदने के लिए लोग लोन का रुख करते हैं. लेकिन इस दौरान EMI का बोझ बढ़ जाता है. दरअसल, भारत में ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, जो हर महीने एक फिक्स्ड सैलरी में अपना घर चलाते हैं. देश में ज्यादातर लोगों की महीने की सैलरी 50,000 रुपए से कम है. ऐसे में यह सवाल उठता है कि इस सैलरी में उन्हें कौन सी कार खरीदनी चाहिए? क्या एक बजट कार अच्छा ऑप्शन है या फिर लोन लेकर महंगी गाड़ी खरीदना सही फैसला होगा?

यह नियम हो सकता है कारगर साबित

अगर आपकी सैलरी 45-50 हजार के बीच है, तो आपको लगभग 5-6 लाख रुपए तक की कार पर विचार करना चाहिए. इन कारों के लिए आपको ज्यादा EMI और डाउन पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी. इस दौरान आप सैलरी का 20% डाउनपेमेंट के रूप में देकर बाकी लोन करा सकते हैं. कोशिश करें कि EMI का अमाउंट आपकी सैलरी के 10% से ज्यादा न हो. इससे आपके मंथली बजट पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा. इसके अलावा इन कारों की मैंटेनेंस कॉस्ट भी कम होती है.

मार्केट में कौन-से ऑप्शंस उपलब्ध हैं

मार्केट में कई बजट कार उपलब्ध हैं. इनमें शामिल हैं -

Maruti Suzuki Alto K10 : 3.69 लाख रुपए से शुरू

Maruti Suzuki S-Presso- 3.49 लाख रुपए से शुरू

Maruti Suzuki Wagon R- 4.98 लाख रुपए से शुरू

Maruti Suzuki Celerio- 4.69 लाख रुपए से शुरू

Maruti Suzuki Ignis- 5.35 लाख रुपए से शुरू

Tata Tiago- 4.57 लाख रुपए से शुरू

Tata Punch- 5.50 लाख रुपए से शुरू

Hyundai Grand i10 Nios- 5.47 लाख रुपए रुपये से शुरू

Renault KWID- 4.30 लाख रुपए से शुरू

*सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं

कितनी होगी EMI?

इसे एक उदाहरण से समझते हैं -

मान लेते हैं कि Maruti Suzuki Celerio खरीदना चाहते हैं -

वेरिएंट: बेस मॉडल (LXI)

ऑन-रोड कीमत: लगभग 6.20 लाख रुपए

20% डाउन पेमेंट: 1.24 लाख रुपए

लोन अमाउंट: 4.96 लाख रुपए

लोन पीरियड : 4 साल

ब्याज दर: 8%

इस मामले में EMI लगभग 12,109 रुपए प्रति महीने होगी. मार्केट में उपलब्ध इस रेंज की दूसरी कारों के लिए भी समान स्थिति में लगभग यही EMI रहेगी.