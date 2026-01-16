मनरेगा खत्म! अब पुराने जॉब कार्ड का क्या होगा? क्या 'जी राम जी' योजना में काम आएगा या नहीं? जानें सब कुछ

अगर आप गांव में रहते हैं और मनरेगा के तहत काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर आई है.हाल में सरकार 20 साल पुराने मनरेगा (MGNREGA) कानून को बदलकर एक नई योजना लेकर आई है, जिसका नाम है 'विकसित भारत-जी राम जी' (VB-G RAM G) . जिसेक बाद से गांव में रहने वाले लाखों मजदूरों और किसानों के मन में इन दिनों एक ही सवाल घूम रहा है कि मनरेगा का आगे क्या होगा और नया कानून आने के बाद काम मिलेगा या नहीं. खासकर जिनके पास पहले से मनरेगा का जॉब कार्ड है वे यह जानना चाहते हैं कि क्या वही कार्ड आगे भी काम आएगा या नया बनवाना पड़ेगा.

कई लोगों के मन में यह डर था कि नई योजना आने के बाद उनके पुराने मनरेगा जॉब कार्ड बेकार हो जाएंगे. इसी को लेकर अब सरकार की तरफ से बड़ी जानकारी सामने आ गई है.

जी राम जी स्कीम में काम आएगा मनरेगा का पुराना जॉब कार्ड?

सरकारी अधिकारियों ने साफ किया है कि जिन मजदूरों के पास मनरेगा का जॉब कार्ड है वे नए ग्रामीण रोजगार कानून विकसित भारत जी राम जी के तहत भी काम मांग सकेंगे. यानी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है.पुराने मनरेगा जॉब कार्ड का इस्तेमाल आप नई 'जी राम जी' योजना में काम पाने के लिए भी कर सकेंगे. मनरेगा से नई योजना में जाते समय मजदूरों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी और रोजगार पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

सरकार चाहती है कि जब पुरानी स्कीम से नई स्कीम में बदलाव हो, तो मजदूरों को काम मिलने में कोई दिक्कत न आए और सब कुछ आसानी से चलता रहे.

क्या है विकसित भारत जी राम जी योजना?

विकसित भारत जी राम जी योजना को मनरेगा का नया और मजबूत रूप माना जा रहा है. यह कानून संसद के शीतकालीन सत्र में पास हुआ था और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब अधिनियम बन चुका है. यह करीब 20 साल पुराने मनरेगा कानून की जगह लेगा और ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को और बेहतर बनाएगा.

कब से लागू होगी नई योजना?

अधिकारियों के मुताबिक, जी राम जी योजना अगले वित्तीय वर्ष से लागू की जाएगी. केंद्र सरकार नियम बनाएगी और उन्हें जारी करेगी. इसके बाद राज्यों को इस योजना में शामिल होने और अपनी योजना तैयार करने के लिए छह महीने का समय मिलेगा. हालांकि इसे लागू करने की सही तारीख अभी तय नहीं की गई है.

सरकार का कहना है कि मनरेगा से जी राम जी योजना में बदलाव धीरे और आसानी से किया जाएगा. इसी वजह से पुराने मनरेगा जॉब कार्ड को ही नई योजना में काम मांगने के लिए मान्य रखा जाएगा. इससे मजदूरों को नया कार्ड बनवाने या दोबारा पंजीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी.

अब 100 नहीं पूरे 125 दिन रोजगार की गारंटी

नई योजना में सबसे बड़ा बदलाव रोजगार के दिनों को लेकर किया गया है. पहले मनरेगा में साल में 100 दिन का काम मिलता था लेकिन जी राम जी योजना में इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है. यानी अब गांव के मजदूरों के पास ज्यादा कमाई करने का मौका होगा.

समय पर पेमेंट और देरी पर मुआवजा

नई योजना में मजदूरी का भुगतान हर हफ्ते करने का प्रावधान है. अब मजदूरों को उनके काम का पेमेंट हर हफ्ते (Weekly Payment) किया जाएगा.अगर किसी वजह से पैसे मिलने में देरी होती है तो मजदूर को मुआवजा देना भी जरूरी होगा. इसके अलावा सरकार ने इस नई योजना को काफी सख्त बनाया है ताकि मजदूरों का हक न मारा जाए.

नए कानून के तहत अगर कोई मजदूर रोजगार मांगता है और उसे काम नहीं मिलता है, तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा.अब यह भत्ता पाना मजदूर का कानूनी अधिकार होगा.

किसानों और मजदूरों के लिए क्यों खास है यह योजना

जी राम जी योजना का फोकस सिर्फ काम देने तक सीमित नहीं है. इसके तहत गांवों में पानी से जुड़े काम सड़क तालाब खेत और आजीविका से जुड़े काम कराए जाएंगे. इससे गांव की व्यवस्था मजबूत होगी और किसानों -मजदूरों को लंबे समय तक फायदा मिलेगा.

मनरेगा से कितनी अलग है यह नई योजना?

'जी राम जी' एक्ट को मनरेगा से बहुत बेहतर बताया जा रहा है.सरकार का साफ कहना है कि मनरेगा को खत्म नहीं किया जा रहा बल्कि उसे नए और बेहतर रूप में बदला जा रहा है. जी राम जी एक्ट को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत आधार माना जा रहा है जो रोजगार सुरक्षा के साथ गांवों को आगे बढ़ाने का काम करेगा.

गांव के लोगों के लिए बड़ी राहत

इस पूरी व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह है कि गांव के मजदूरों को रोजगार की गारंटी पहले से ज्यादा मजबूत मिलेगी. पुराने जॉब कार्ड चलते रहेंगे ज्यादा दिन काम मिलेगा और समय पर पैसा मिलने की व्यवस्था भी होगी. ऐसे में जी राम जी योजना को गांव और गरीब के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.