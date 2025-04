LPG Price Cut: LPG सिलेंडर के दाम घटे, दिल्ली में 41 रुपये हुआ सस्ता, जानें नए रेट

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम (LPG Gas Cylinder Price) कम कर दिए हैं. खासतौर पर 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की गई है, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और कारोबारी क्षेत्रों को राहत मिलेगी.

देश की राजधानी दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 41 रुपये की कटौती की गई है. इस कटौती के बाद अब दिल्ली में यह सिलेंडर 1762 रुपये में मिलेगा, जबकि पहले इसकी कीमत 1803 रुपये थी. नई दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई हैं.

Oil marketing companies have revised the prices of commercial LPG gas cylinders.



The rate of a 19 kg commercial LPG gas cylinder has been reduced by Rs 41, effective today. In Delhi, the retail sale price of a 19 kg commercial LPG cylinder is Rs 1762 from today.