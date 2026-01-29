खो गया या चोरी हो गया है PAN Card? जानिए ऑनलाइन कैसे कराएं रीप्रिंट, ये रहा आसान प्रोसेस

PAN Card Reprint Process: पैन कार्ड का खो जाना या चोरी होना न केवल परेशानी भरा है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा रिस्क भी हो सकता है. पैन कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि आपके वित्तीय लेन-देन की चाबी है, इसलिए इसका खोजाना काफी ज्यादा परेशानी भरा हो सकता है. लेकिन राहत की बात यह है कि अब डुप्लीकेट पैन कार्ड बनवाना काफी आसान हो गया है. अगर आपका पैन कार्ड चोरी हो गया है या कहीं गुम हो गया है, तो अब आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही अपने ओरिजिनल पैन कार्ड रीप्रिंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.

सबसे पहले फाइल करें FIR

अगर आपका पैन कार्ड खो गया है या चोरी हो गया है, तो सबसे पहला और जरूरी कदम नजदीकी पुलिस थाने में FIR दर्ज कराना होता है. FIR दर्ज कराने से यह आधिकारिक रूप से रिकॉर्ड में आ जाता है कि आपका पैन कार्ड अब आपके पास नहीं है, जिससे इसके गलत या अवैध इस्तेमाल से आपकी सुरक्षा होती है. इसके अलावा, डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय FIR की कॉपी इस्तेमाल की जा सकती है. साथ ही इससे आपकी एप्लिकेशन प्रोसेस आसान होता है और नए पैन कार्ड को पाने में किसी तरह की परेशानी या देरी नहीं होती.

कैसे करें रीप्रिंट के लिए अप्लाई

आधिकारिक वेबसाइट https://nsdl.co.in/ पर जाएं और 'Reprint PAN Card' पर क्लिक करें.

इसके बाद पैन नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ जैसी डिटेल्स दर्ज करें और कैप्चा डालकर सब्मिट कर दें.

इसके बाद रजिस्टर्ड नंबर पर OTP आएगा, जिससे वेरिफिकेशन होगा और फिर फीस जमा करते ही प्रोसेस पूरा हो जाएगा.

कितनी होती है फीस?

डुप्लीकेट पैन कार्ड बनवाने के लिए एप्लिकेशन फीस 50 रुपये होती है, जिसे ऑनलाइन आसानी से जमा किया जा सकता है. पेमेंट पूरा होने के बाद आपको एक स्लिप मिलती है, जिसमें ट्रैकिंग नंबर दिया होता है. इस ट्रैकिंग नंबर की मदद से आप अपने पैन कार्ड की डिलीवरी का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. एप्लिकेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद आपका नया पैन कार्ड कुछ ही दिनों के अंदर आपके एड्रैस पर भेज दिया जाएगा.