अब पेंशनर्स घर बैठे जमा कर सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र, सरकार ने शुरू किया ‘DLC कैंपेन 4.0’, जानिए आसान प्रोसेस

सरकार ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (Digital Life Certificate - DLC) अभियान 4.0 की शुरुआत की है, ताकि देशभर के पेंशनर्स आसानी से घर बैठे ही अपना जीवन प्रमाण पत्र (Jeevan Pramaan Patra) जमा कर सकें. यह सुविधा खासतौर पर बुजुर्गों और दिव्यांग पेंशनर्स के लिए राहत लेकर आई है. अब पेंशनर्स को लाइनों में लगकर बैंक या दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी.

इस अभियान का लक्ष्य है कि 2 करोड़ से ज्यादा पेंशनर्स तक यह डिजिटल सुविधा पहुंचे. सरकार का कहना है कि यह अभियान देश के 2000 से ज्यादा शहरों और कस्बों में चलाया जा रहा है, ताकि हर पेंशनभोगी तक डिजिटल सशक्तिकरण पहुंच सके.

डॉ. जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया राष्ट्रव्यापी अभियान

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह सोमवार को नई दिल्ली स्थित एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एसबीआई मेगा कैंप में शामिल होंगे. उन्होंने वहां उन पेंशनर्स से बातचीत करेंगे जो फेस ऑथेंटिकेशन (Face Authentication) के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे थे. इस कार्यक्रम में भारतीय स्टेट बैंक (SBI), इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB), UIDAI, और NIC जैसी कई एजेंसियों ने हिस्सा ले रही हैं.

डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन का हिस्सा है, जिसका मकसद देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन प्रक्रिया को आसान बनाना है.

अब बैंक की लंबी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं

पहले पेंशनर्स को हर साल बैंक या सरकारी दफ्तर जाकर फिजिकल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता था. लेकिन अब सरकार ने इसे पूरी तरह डिजिटल कर दिया है.अब आप अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप से ही Jeevan Pramaan App के जरिए यह काम कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं.

बस ऐप डाउनलोड करें, आधार से फेस या फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन करें, और सर्टिफिकेट सबमिट करें. सबमिट करने के बाद आपको एक Certificate ID और PPO नंबर के साथ डाउनलोड लिंक मिल जाएगा.

सुपर सीनियर और दिव्यांग पेंशनर्स को खास सुविधा

सरकार ने 80 साल से ऊपर के पेंशनर्स के लिए खास सुविधा दी है. अब बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों ही डोरस्टेप सर्विस यानी घर जाकर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा दे रहे हैं.इससे बुजुर्गों को लाइन में लगने की परेशानी नहीं होगी और पेंशन समय पर उनके अकाउंट में पहुंच जाएगी.

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के एजेंट भी घर पर जाकर यह सेवा दे रहे हैं, जिससे सुपर सीनियर सिटिजन और दिव्यांग पेंशनर्स को राहत मिलेगी.

EPFO ने भी आसान किया प्रोसेस

EPFO ने भी पेंशनर्स के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का तरीका और आसान बना दिया है. अब ईपीएफओ मेंबर अपने मोबाइल से फेस स्कैन कर के सीधे सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं. यह सुविधा खासकर उन लोगों के लिए मददगार है जो घर से बाहर नहीं जा सकते.

ऐसे करें घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट

अगर आप घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र जमा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बस एक स्मार्टफोन और इंटरनेट की जरूरत होगी.आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे:

Aadhaar Face RD App और Jeevan Pramaan App डाउनलोड करें.

फेस RD ऐप में जाकर अपना फेस स्कैन करें.

Jeevan Pramaan App में आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालें और OTP से वेरिफाई करें.

कैमरे से फोटो क्लिक करें और सबमिट करें.

कुछ ही मिनटों में आपको सर्टिफिकेट सबमिट होने का मैसेज और डाउनलोड लिंक मिल जाएगा.

सरकार का लक्ष्य: हर पेंशनर तक डिजिटल सुविधा

सरकार का कहना है कि यह पहल डिजिटल इंडिया और ईज ऑफ लिविंग मिशन से जुड़ी है. इससे पेंशनर्स को सुविधा मिलेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और पेंशन वितरण प्रक्रिया में लगने वाला समय भी कम होगा.सरकार का लक्ष्य है कि देश के हर पेंशनर तक यह सुविधा पहुंचे, ताकि कोई भी व्यक्ति सिर्फ इसलिए पेंशन से वंचित न रहे क्योंकि वह बैंक तक नहीं जा सका.