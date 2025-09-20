कार में बैठा है कपल और पुलिसवाले आ गए, क्या ऐसे में घबराने की है जरूरत? ये हैं नियम

भारत में पब्लिक प्लेस पर किसी भी तरह की अश्लीलता गैरकानूनी है. ऐसा करने पर पुलिस कपल से पूछताछ कर सकती है या फिर हिरासत में भी लिया जा सकता है. कई बार ऐसा देखा गया कि कार में बैठे कपल को भी पुलिस परेशान करती है, जबकि वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे होते हैं. वहीं कुछ कपल ऐसे भी हैं, जिन्हें लगता है कि कार उनका प्राइवेट प्लेस है और वो इसमें बैठकर कुछ भी कर सकते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि कार में बैठे कपल को कब पुलिसवाले परेशान कर सकते हैं और इस दौरान क्या करना चाहिए.

कब तक नहीं टोकती है पुलिस?

सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि कपल्स के क्या अधिकार हैं. अगर कोई भी कपल पब्लिक प्लेस में चल रहा है, हाथ पकड़कर चलता है या फिर हग करता है तो ऐसा करना बिल्कुल ठीक है. इसके लिए पुलिस परेशान नहीं कर सकती है, क्योंकि आप कोई भी अश्लीलता फैलाने वाला काम नहीं कर रहे हैं.

कार में क्या करने पर होगी परेशानी?

ज्यादातर कपल्स को यही लगता है कि कार कहीं सुनसान जगह पर या किसी मॉल की पार्किंग लॉट में खड़ी है तो उसके अंदर बैठकर वो एक दूसरे को किस कर सकते हैं, क्योंकि बंद कार उनका प्राइवेट स्पेस है... लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. वकील आशीष डावर जो लीगल बाबा के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया कि कार अगर पब्लिक प्लेस में खड़ी है तो उसमें बैठकर कपल किस नहीं कर सकता है. ये अश्लील गतिविधियों (Obscene Act) में आता है, ऐसा करने पर पुलिस आपको टोक सकती है और हिरासत में भी लिया जा सकता है. फिर चाहे वो पति-पत्नी हों या फिर गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड, ये नियम सभी पर लागू होता है.

अक्सर लोगों को यही लगता है कि पब्लिक प्लेस वही जगह हैं, जहां पर कई लोग होते हैं. लेकिन कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी पब्लिक प्लेस कहलाती है. ये हाईवे हो सकता है, ये पार्किंग लॉट हो सकता है, ये गली या फिर मोहल्ला भी हो सकता है. यानी आप बाहर किसी भी जगह पर ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकते हैं जो ऑब्सेनिटी में आती हो.

कार कब कहलाती है प्राइवेट प्लेस?

जैसा कि हमने आपको बताया था कि कार पब्लिक प्लेस में खड़ी है तो उसे प्राइवेट प्लेस समझने की गलती न करें. हालांकि अगर आपके किसी फार्म हाउस या फिर घर के पार्किंग एरिया में कार खड़ी है तो वो आपका प्राइवेट प्लेस कहलाएगा. यहां खड़ी कार में आप कुछ भी कर सकते हैं, जिसके लिए कोई भी आपको नहीं टोक सकता है और ये पूरी तरह से लीगल है.

कितनी होती है सजा?

पब्लिक प्लेस में किसी भी तरह की ऑब्सेनिटी के मामले में तीन महीने तक की जेल हो सकती है. मेक आउट जैसे केस में पुलिस तुरंत कपल को अरेस्ट कर सकती है और कोर्ट में पेश किया जा सकता है. इसीलिए भूलकर भी कार या फिर किसी पार्क में ऐसी हरकत न करें, जिससे लोगों को दिक्कत हो. ऐसा करने पर आप अपने पार्टनर के साथ जेल की हवा खा सकते हैं.