क्या ITR भरने की आखिरी तारीख बढ़ गई है? टैक्स डिपार्टमेंट ने दी पूरी जानकारी

आयकर विभाग ने करदाताओं को सलाह दी है कि, "टैक्सपेयर्स केवल आधिकारिक 'एक्स' अपडेट पर ही भरोसा करें.

इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 यानी आज है. अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं की है तो जल्द ही कर लें, नहीं तो टैक्स डिपार्टमेंट की पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा. पिछले कुछ समय से आईटीआर भरने की अंतिम तिथि बढ़ाने की फेक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसका खंडन आयकर विभाग ने किया है.

एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी

आईटीआर दाखिल करने की तिथि बढ़ाने की फर्जी खबर को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि एक फर्जी खबर चल रही है, जिसमें कहा गया है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाकर 30.09.2025 कर दिया गया है. ये खबर गलत है. आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर ही रहेगी.

टैक्सपेयर्स अफवाहों से दूर रहें

आयकर विभाग ने करदाताओं को सलाह दी है कि, "टैक्सपेयर्स केवल आधिकारिक 'एक्स' अपडेट पर ही भरोसा करें. आईटीआर दाखिल करने, कर भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं में करदाताओं की सहायता के लिए हमारा हेल्पडेस्क 24x7 आधार पर काम कर रहा है और हम कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सेशन और ट्विटर, एक्स के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहे हैं."

फेक लेटर में किया गया था दावा

बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल फेक लेटर में लिखा है कि सीबीडीटी ने 15 सितंबर तक दाखिल होने वाली आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. उपयोगिताओं के सिस्टम की तैयारी और रोलआउट के लिए आवश्यक समय को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है.

