यात्र‍ियों के ल‍िए अच्‍छी खबर, जम्मू-कश्मीर में कनेक्टिविटी को बड़ा बढ़ावा, कटरा-श्रीनगर वंदे भारत अब जम्मू तक

Katra-srinagar vande bharat extension : यात्र‍ियों के ल‍िए अच्‍छी खबर है. नॉर्दर्न रेलवे ने श्री माता वैष्णो देवी कटरा-श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का सफर अब जम्मू एक्‍सट्रेशन कर द‍िया है.

लोगों के ल‍िए गुड न्‍यूज अब जम्‍मू तक पहुंचाना हुआ आसान.

जम्मू :  जम्मू-कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए नॉर्दर्न रेलवे ने श्री माता वैष्णो देवी कटरा-श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का ऑपरेशन जम्मू तक बढ़ा दिया है. इस इलाके के लोगों की यह लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी हो गई है, जिससे हजारों यात्रियों को तेज, सुरक्षित और ज्यादा भरोसेमंद यात्रा के ऑप्शन मिल गए हैं. 

सफर में लगेगा अब कम समय 

लोगों की मांग को देखते हुए रेलवे ने अब वंदे भारत ट्रेनों को जम्मू तक बढ़ा दिया है, जिससे जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच बिना रुकावट कनेक्टिविटी पक्की हो गई है. इस एक्सटेंशन के साथ, यात्री अब जम्मू और श्रीनगर के बीच पांच घंटे से भी कम समय में यात्रा कर सकते हैं, जो सड़क यात्रा की तुलना में यात्रा के समय में काफी कमी है.  इस इलाके में सड़क कनेक्टिविटी, खासकर जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर, अक्सर लैंडस्लाइड, भारी बर्फबारी और खराब मौसम की वजह से रुकावटों का सामना करती है.

हर मौसम के ल‍िए है बेहतर ऑप्‍शन 

वंदे भारत सर्विस का एक्सटेंशन एक भरोसेमंद, हर मौसम के लिए ऑप्शन देता है जो सेफ्टी, आराम और समय की पाबंदी पक्का करता है. सेमी हाई-स्पीड वंदे भारत ट्रेनें मॉडर्न पैसेंजर सुविधाओं, बेहतर सेफ्टी फीचर्स और बेहतर राइड कंफर्ट से लैस हैं, जिससे सफर न सिर्फ तेज होता है बल्कि ज्यादा सुविधाजनक भी होता है.

लोगों को म‍िलेगा फायदा 

इस एक्सटेंशन से लोकल लोगों को बहुत फायदा होने, टूरिज्म को बढ़ावा मिलने, व्यापार में आसानी होने और इलाके के सोशियो-इकोनॉमिक डेवलपमेंट में योगदान मिलने की उम्मीद है. उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (यूएसबीआरएल) प्रोजेक्ट 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया था. इसके समर्पित होने के बाद से वहां के लोगों द्वारा व्यापारियों, छात्रों और पर्यटकों की तरफ से सेमी हाई-स्पीड वंदे भारत सर्विस के जरिए जम्मू को सीधे श्रीनगर से जोड़ने की लगातार मांग उठ रही थी. 

यह मील का पत्थर भारत सरकार और इंडियन रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और जम्मू और कश्मीर के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लगातार कमिटमेंट को दिखाता है. 

