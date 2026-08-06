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महाकाल से त्र्यंबकेश्वर तक 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन, IRCTC के 'सप्त ज्योतिर्लिंग महायात्रा' पैकेज में क्या-क्या

IRCTC ने सप्त ज्योतिर्लिंग महायात्रा" नाम का एक नया आध्यात्मिक टूरिज्म पैकेज की शुरुआत की है. जो महाकाल से त्र्यंबकेश्वर तक 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएगी.

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महाकाल से त्र्यंबकेश्वर तक 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन, IRCTC के 'सप्त ज्योतिर्लिंग महायात्रा' पैकेज में क्या-क्या
सप्त ज्योतिर्लिंग महायात्रा
IRCTC

भारत सरकार के रेल मंत्रालय के तहत आने वाली नवरत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (IRCTC) ने अपनी 'भारत गौरव डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन' पर "सप्त ज्योतिर्लिंग महायात्रा" नाम का एक नया आध्यात्मिक टूरिज्म पैकेज की शुरुआत की है. सप्त ज्योतिर्लिंग महायात्रा दिल्ली से शुरू होकर मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होते हुए ज्योतिर्लिंगों के पवित्र रास्ते पर ले जाती है और फिर राजधानी लौटती है. यानी महाकाल से त्र्यंबकेश्वर तक 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएगी.

मध्य प्रदेश

इस तीर्थयात्रा में सबसे पहले उज्जैन में श्रद्धालु शिप्रा नदी के किनारे स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे. यहां एक रात रुकने के बाद, यात्रा खंडवा की ओर बढ़ेगी ताकि नर्मदा नदी पर बने द्वीप पर स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए जा सकें. इसके बाद ट्रेन से रात भर का सफर करके गुजरात के द्वारका पहुंचा जाएगा.

गुजरात

यात्रा का चौथा दिन ज़्यादातर ट्रेन में ही बीतता है और फिर ट्रेन द्वारका पहुंचती है. यहां भगवान कृष्ण को समर्पित शानदार द्वारकाधीश मंदिर है. एक रात रुकने के बाद, समूह रुक्मिणी देवी मंदिर के लिए आगे बढ़ता है, और मेहमान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और बेट द्वारका में दर्शन करते हैं और फिर अगले पड़ाव सोमनाथ के लिए ट्रेन का सफर शुरू करते हैं. पर्यटक सोमनाथ मंदिर, पास के सोमनाथ बीच और भालका तीर्थ जाएँगे; माना जाता है कि भालका तीर्थ से ही कृष्ण ने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था.

महाराष्ट्र

इसके बाद यात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश करती है और पुणे के पास भीमशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर को कवर करती है. आगे बढ़ते हुए, यात्री छत्रपति संभाजीनगर पहुंचेंगे, जहां वे एलोरा में कैलाश मंदिर की अद्भुत वास्तुकला और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर को देखेंगे.

इस टूर का आखिरी आध्यात्मिक पड़ाव नासिक है, जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित पवित्र त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर और पंचवटी के लिए जाना जाता है. इसके बाद ट्रेन दिल्ली के लिए अपनी वापसी की यात्रा शुरू करती है, जिससे एक यादगार और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध यात्रा का समापन होता है.

ट्रेन में क्या खास व्यवस्था

यह खास रेल टूर ज्यादा से ज्यादा आराम को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसमें यात्रा के दौरान जल्दबाजी नहीं होती और लगातार ट्रेन में रात बिताने के बजाय होटलों में रात रुकने की व्यवस्था है, जिससे यात्रा का अनुभव सहज, सुरक्षित और सुखद बनता है. 'भारत गौरव डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन' आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जैसे कि AC III, AC II और AC I कैटेगरी में अच्छी तरह से तैयार किए गए केबिन, ट्रेन में ही साफ-सुथरा शाकाहारी भोजन परोसने वाले रेस्टोरेंट, बेहतर सुरक्षा फीचर्स और खास तौर पर नियुक्त टूर मैनेजर.

पैकेज की कीमतें

  • AC III Tier: 90,930 रुपये
  • AC II Tier: 1,09,925 रुपये
  • AC I Tier: 1,19,425 रुपये

बता दें, इन टिकट की दरों में भारत गौरव ट्रेन योजना के तहत दी जाने वाली 33% की सरकारी छूट पहले से शामिल है.

'सप्त ज्योतिर्लिंग महायात्रा' के लिए बुकिंग IRCTC के टूरिज्म पोर्टल और देश भर में मौजूद IRCTC के अधिकृत टूरिज्म ऑफिस के जरिए की जा सकती है.

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